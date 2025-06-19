花椰菜買回家別直接冰！網友激推神保存法　放1個月不黃不爛

▲花椰菜是減脂期很好用的蔬菜。（圖／取自photoAC，下同）

記者楊智雯／綜合報導

在減脂、養身蔬食當道的現在，花椰菜幾乎已成為不少人冰箱裡的常駐角色，無論是水煮、川燙、清炒、燴煮，這顆翠綠小傢伙都能融入各種料理，而且價格親民，菜市場一顆約45元，超市也僅約55元，是CP值超高的健康蔬菜，不過，明明才剛買回家的花椰菜，怎麼過沒幾天就黃掉、軟掉，這讓不少主婦、健身族都大喊困擾！

事實上，花椰菜雖然營養豐富，但保存難度也不小，尤其現在氣溫高，放在冷藏庫幾天顏色就變黃真的很可惜，為了不讓這好食材被時間耽誤，網友們紛紛出招，想方設法要延長它的壽命。

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▲挑選花椰菜要選新鮮翠綠才耐放。

根據「台灣好食材」粉專的建議，想挑到耐放又美味的花椰菜，從買的時候就要睜大眼睛，挑選花椰菜的小撇步包括：

► 顏色越深越好：新鮮的綠花椰菜呈現濃郁翠綠，而不是泛黃的綠。

► 花蕾越細越好：花朵緊實細小代表成熟度恰當、尚未老化。

► 菜莖底部要鮮綠：如果底部乾癟或發黑，就表示存放過久，不夠新鮮。

買回來後，想要多保鮮幾天的話，可以將花蕾處沾水至有滴水感，放入密封袋冷藏，這樣可延長保存時間3到5天。

▲將花椰菜冷凍後可以保存更久。

但若想一次買多一點、又不想天天煮，則可以參考「廚藝公社」網友分享的冷凍保存法，不但能讓花椰菜維持翠綠，料理時更快上桌、超方便：

1. 先將花椰菜底部削皮，然後加鹽清洗6次（這步驟雖然繁瑣，但能有效去除雜質與蟲卵）。

2. 接著加1匙鹽在熱水中川燙2分鐘，再立刻放進冰塊水裡冰鎮降溫，撈起後瀝乾。

3. 裝進夾鏈袋，留一小口氣排水後再完全壓乾封口，鋪平冷凍即可。

等到要吃的時候，只要下鍋快炒或再川燙一分鐘，馬上能恢復香氣與口感，不少網友大讚這招超實用，尤其懶得備菜時，只要一包冷凍花椰菜，配麵、拌飯、加湯通通OK。現在天氣熱，蔬菜更容易腐敗，與其每天東奔西跑買菜，不如多備幾包「冷凍綠花椰菜」放冰箱，隨時取用都好料理，減脂也更有動力！