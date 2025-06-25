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社會 社會焦點 保障人權

緊急避難包放這些！6大類項目一次看　放玄關每半年檢查更新　

▲消防署嚴正澄清：緊急避難包是依個人需求準備 消防署沒有販賣或認證任何品牌規格。（圖／翻攝內政部）原 ,s ,a ,b ,c ,d ,e ,f , g

▲消防署澄清，緊急避難包是依個人需求準備，消防署沒有販賣或認證任何品牌規格。（圖／翻攝消防署，下同

記者陸運陞、陳以昇、劉人豪／台北報導

日本知名漫畫《我所看見的未來》預言7月5日將發生災難大地震，引發社群瘋傳討論，近日「避難包」受到關注大賣。消防署指出，近日有數個網路購物平台宣稱其販售之緊急避難包為內政部建議規格等，消防署特別澄清未對外建議緊急避難包品牌或是認證商品規格，民眾購買務須謹慎小心，慎防詐騙或虛偽不實情形。

消防署強調，無論選擇何種價位或品牌的產品，最重要的仍是背後代表的防災意識與自救救人的準備。消防署為持續推廣防災知識，提供民眾專業指引，並協助民眾防災準備，未來也將持續透過「消防防災館」網站、社群媒體及各式宣導活動，提供「緊急避難包」的準備指引與建議清單。民眾可上消防署「消防防災館」參考緊急避難包清單，再依據個人需求調整客製化且實用的防災避難包。

▲▼ 緊急避難包 。（圖／翻攝內政部）

消防署呼籲，請勿使用內政部、內政部消防署或其他機關名義販售緊急避難包，若有假冒情形，依公平交易法第21條規定：「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」及同法第42條得處新臺幣5萬元以上2,500萬元以下罰鍰辦理，請廠商切勿觸法。

消防署表示，從來沒有採購或規劃購買黑熊學院所製作的防災包，呼籲有心人士停止不實謠言。

緊急避難包建議放置於大門口或玄關附近等隨手可取得之處。以下所列項目提供參考：

緊急糧食飲水
可準備飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

醫療及清潔品
優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。

禦寒保暖衣物
輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併帶出。有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方，一併帶出。

貴重物品
身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本、另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。

鞋子
外出避難時，要記得穿上鞋子，以防路上碎石、玻璃刺傷。

其他
其他可預先準備如哨子、防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣（市）政府網站下載）、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等，如果家中有寵物，寵物的飲食需求也需要另外考量採計，一併放入緊急避難包中。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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