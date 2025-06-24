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廣島倖存者淚憶撿粉骨如櫻花　喊話「別讓核災重演」

1945年美軍在廣島投下原子彈，遭毀滅性打擊的廣島市瞬間從左圖變為右圖，市區幾乎夷為平地，成為一片廢墟。（翻攝自維基百科）

▲1945年美軍在廣島投下原子彈，遭毀滅性打擊的廣島市瞬間從左圖變為右圖，市區幾乎夷為平地，成為一片廢墟。（圖／翻攝自維基百科）

圖文／鏡週刊

美國上週六（21日）對伊朗境內3座核設施發動空襲，再度引爆全球對核戰陰影的擔憂。消息更指出，伊朗可能尚藏有一處祕密核設施，局勢風險急升。

而在這緊張時刻，現年95歲的廣島原爆倖存者桐明千惠子（Chieko Kiriake）也再度發聲「太陽再墜落，地球就沒了。」痛訴原子彈下的煉獄經歷，並警告：「今日的核武，是當年數百倍的毀滅規模。地球可能因此走向終結。」

美國空襲伊朗核設施，戰爭邊緣一觸即發。儘管官方尚未公開更多細節，但外媒報導指出，美方懷疑伊朗仍隱匿一座未公開的祕密核設施，美伊間的對峙態勢正急遽升溫，引爆全球對核武衝突的強烈不安。

1945年8月6日，美軍對日本廣島投下史上首枚原子彈，當時年僅15歲的桐明千惠子，是在廣島一間軍需工廠工作的學生。她距離爆炸中心僅1.9公里，親眼目睹一場宛如地獄的災難：「那一刻，就像太陽墜落了。」

千惠子嘗試拯救同伴，但身旁的學生卻「一個接一個地死去」，有的滿身燒傷，皮膚脫落如同赤裸。由於醫療資源匱乏，她們甚至只能用炸過天婦羅的舊油為傷者療傷，卻依然無力回天。

粉骨如櫻花，她拾起同學遺骨發下終生誓言。千惠子回憶，最讓她無法忘懷的瞬間，是她親手在校園角落火化一名女同學：「我哭著撿起她粉紅色的小骨頭，像櫻花花瓣一樣的顏色……我祈禱，這樣的事情再也不要發生。」

千惠子也曾因輻射病倒，出現牙齦出血、掉髮與劇烈嘔吐等症狀，幸得瑞士醫師救治才得以存活。

千惠子發出核警告：「下一次，地球會毀滅！」面對美伊對峙、核設施成為攻防焦點，千惠子警告，現在的核武比當年「強上數百倍」，一旦啟動核戰按鈕，「這個世界將不復存在」。她呼籲各國政要以人道為本，「不要讓下一代在末日中出生」。


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