爆料天殘被嫌胖！網批閨蜜「為毀賀瓏鞭屍」：搬上檯面啥心態

▲賀瓏感情生活引發爭議。（圖／翻攝自IG）



記者鄺郁庭／綜合報導

賀瓏23日證實和已故單口喜劇演員天殘有過一段情，並公開對方的遺書，試圖自清兩人是和平分手，但遭天殘好友指控，賀瓏跟其他喜劇同行說，「會喜歡上別人，是因為天殘太胖了、X不下去」。就有網友認為，其實整件事情中，該位好友感覺最沒品，「為了要毀掉賀瓏，連自己死去的閨蜜也一起鞭屍是嗎？」引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「天殘的閨蜜才是最沒品的吧？」天殘離世一事，大家原本都希望低調處理，從她留下的遺言中也能看出，她並不想讓事情鬧大，想留點尊嚴給自己與對方。

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不過，天殘的閨蜜卻跳出來爆料，指稱賀瓏曾說過「胖到X不下去」等羞辱話語，讓他相當不解，「無論賀瓏當初有沒有真的講，真的講了好了，也是跟朋友私底下嘴砲，你今天把這句話搬上檯面，把『賀瓏覺得天殘胖到X不下去』這件事公諸於世，我真的不懂是什麼心態欸！」

他認為，閨蜜這番操作根本就是拉著死者一起鞭屍，目的就是為了讓賀瓏徹底被網爆，「你為了毀掉賀瓏，連自己死去的閨蜜也一起鞭屍是嗎？」

貼文一出，留言區也爆共鳴炸鍋，「她在世時，閨蜜不講話，人走了才消費」、「在世時不幫，人走了連遺願也不尊重，捅男方捅到全台灣都知道他倆隱私」、「不可以公開跟把那種傷害的話拿出來再講是兩回事吧，嘖」、「這種話真的很難聽。為了攻擊男方，女生的尊嚴都沒人要維護了」、「就是要拖男的下水，但一起把逝者捲入，一好沒兩好。」