2男2女4P整天還自拍！少女翻臉提告　3人賠錢和解獲輕判

▲少女缺錢下海陪酒，控遭男客下藥性侵，結局大反轉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓女子前年（2023年）介紹1名15歲少女坐檯陪酒，藉此抽佣4060元，又和少女陪2名男模玩4P、輪流用手機自拍，少女後來提告，台北地院審理認為少女未受脅迫，且王女3人已各賠償10萬元到45萬元和解、「尚非極惡之人」，依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪加上情堪憫恕減刑，輕判3人各2月到9月徒刑，其中2人緩刑，可上訴。

判決指出，王女以「經紀-幼幼」等暱稱，為酒店物色坐檯小姐，並介紹本案15歲少女於2023年3月底，到北市1家酒店短暫陪酒6天，從少女每一節坐檯費抽佣20元共獲利4060元。

酒店發現少女實際年齡、結算酬勞不敢再用，王女改扮老鴇，媒介少女陪2名男模喝酒做愛，王女現場也下海同歡，4P混戰從凌晨持續到當天午夜，期間王女與少女及1名男模輪流用少女的手機自拍性愛過程。

後來少女似乎意猶未盡，隔天凌晨2點多傳訊息給朋友，埋怨「我旁邊兩個人都睡著了」、「昨晚我們玩4P」、「兩個男模」、「他們從昨天晚打到今晚12點」、「然後現在都在睡覺」、「無聊死了」等語，事情才被揭發。

▲少女做完4P大戰，見眾人睡翻，傳訊息給朋友抱怨「無聊死了」。（示意圖／翻攝pakutaso）

少女提告指稱遭王女等人在酒裡摻毒品性侵得逞，王女3人坦承媒介少女性交易、與少女性交，以及拍攝少女性影像等罪，但堅稱絕沒強迫，更沒下毒迷姦。

檢方查明少女赴約性交易前，傳訊息給朋友預告「我要去打砲」，4P期間又傳訊息給朋友說「我在玩」，毫無求救舉動，顯然未受脅迫，時隔過久也無法驗尿確認有無毒品，將少女所稱被引誘施用毒品、轉讓毒品等情節不起訴。

法官審理認為，王女3人本案犯行危害社會善良風俗、影響少女身心與人格健全發展，雖應受非難，但沒動用暴力手段，甚至少女在4P期間也持手機自拍，況且王女已賠償15萬元，2名男模各賠償45萬元與10萬元，均跟少女達成和解，可見王女3人已有悔意、「尚非極惡之人」。

法官考量王女3人均無妨害性自主或違反《兒少條例》前科，本案犯行有情輕法重、情堪憫恕之處，依媒介少女性交易、與未滿16歲少女性交及《兒少條例》等罪，判王女9月徒刑，2名男模各判刑7月與2月，王女與其中1名男模緩刑2年，可上訴。