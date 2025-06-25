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社會 社會焦點 保障人權

阿北採芒果！腳一滑卡3米樹上1小時　「姿勢都沒變」鄰居急報警

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢警分局土牛派出所昨(25)日下午接發接獲熱心徐姓民眾報案，指住家附近果園芒果樹上，有一名老翁已維持同樣的姿勢許久，疑似需要幫助，警員胡惠琦立即趕往現場，只見老翁卡於3公尺高，所幸意識清楚無任何外傷，由石岡區消防隊使用梯架及繩索技術將受困民眾順利救下，經救護人員評估，受困者吳姓老翁飽受驚嚇，無外傷不需送醫，已自行返家休息。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼73歲吳姓老翁到果園爬樹上採忙過，不慎踩空卡樹上1小時，經熱心民眾發現後報警協助救下。（圖／記者李陳信得翻攝，下同)

由於果園位於巷弄中不易尋找，所幸當地居民熱心指引，使警消能在最快時間抵達救援地點，消防隊到達後先評估受困民眾意識狀況，確認受困者暫無生命危險，評估地勢狀況後使用繩索纏繞在老翁腰際，立即請義消清理樹下雜木架設固定點，順利使老翁脫困於樹梢。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

73歲吳姓老翁獲救後，疑似飽受驚嚇支支吾吾無法站立及正常表達，警員胡惠琦見狀便主動遞水及耐心安撫老翁情緒，老翁才逐漸恢復神識無須就醫，對熱心民眾及警消的協助表示萬分感謝。

據了解，吳姓老翁家住台中市太平區，每周固定會至石岡區整理自家果園，近日見芒果樹已結實纍纍，便冒險爬上約3公尺高的樹上，打算將芒果採下，不料因單腳不慎踩空卡於樹稍後，便無法自行脫困，且身上也沒有手機可以求援，便受困於樹上將近1小時，還好有熱心民眾積極報警求助，消防隊與警察才能迅速救援。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局提醒民眾，長者外出多活動有益於身心健康，但仍應考量自身的體力與環境安全，從事較高風險的活動或至相對危險的區域時，應找他人陪同或是攜帶通訊設備，以保證可以在第一時間就能向外求援。

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