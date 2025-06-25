請支持者吃下午茶賄選？　黃建賓駁斥吳崢：烏龍指控蓄意抹黑

▲國民黨立委黃建賓。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委黃建賓被控疑似舉辦免費餐會宣傳反罷免，民進黨發言人吳崢今（25日）前往北檢，告發黃建賓違反《選罷法》。對此，黃建賓回擊，該場活動由地方團體自費參與，吳崢根本是烏龍指控、蓄意抹黑，吳崢在未經完善查證下公然抹黑黃建賓涉及賄選，甚至藉由虛構事實的提告意圖陷人於罪，已涉及誣告、誹謗及散布不實謠言意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反相關法律規定。

吳崢說，根據民進黨在台東地方的政情回報，以及台東罷免團體的公開指證，黃建賓在6月3日於台東的那魯灣大酒店舉辦下午茶茶會，絕對不只是單純聯誼性質的茶會，因為該活動有非常明確的訴求，包括要支持黃建賓、呼籲參與的民眾不同意罷免黃建賓，因此請律師整理成告發狀，向檢調單位告發黃建賓在這場活動違反《選罷法》。

針對吳崢指控黃建賓涉及賄選，黃建賓發聲明指出，該場活動由地方團體自費參與，吳崢根本是烏龍指控、蓄意抹黑，而吳崢身為執政黨發言人，卻在未經完善查證下公然抹黑黃建賓涉及賄選，甚至藉由虛構事實的提告意圖陷人於罪，已涉及誣告、誹謗及散布不實謠言意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反相關法律規定。

黃建賓表示，執政黨長期無視東部建設需求，只有搞鬥爭時才想到台東，吳崢以執政黨發言人的身分，散播不實言論抹黑造謠，甚至意圖操弄司法製造反惡罷民眾的寒蟬效應，「本人絕不姑息此種卑劣手段，將提告以正視聽，絕不允許政治髒水玷汙台東這片土地及騷擾台東鄉親」。

黃建賓也強調，民進黨發起全國惡意大罷免，先前竟然有側翼團體集結花蓮，以旅遊名義推動惡意罷免，甚至請客吃飯，另外還有罷免團體辦春酒，一桌動輒8、9千元起跳，違法募款，另外還有民進黨前立委參選人以請喝咖啡方式，推動惡意罷免的連署，這些種種惡劣行徑才是真正的違法，民進黨卻視而不見、姑息犯罪，根本是雙標無極限。