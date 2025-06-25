預言「日本7／5大災難」引恐慌　漫畫作者：不一定會發生大事

▲2024年1月日本石川縣能登地震，規模達7.6。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著7月將至，日本漫畫《我所看見的未來 完全版》中預言「2025年7月5日將有大災難」的內容再度引發關注，甚至影響香港旅客赴日意願。然而，作者龍樹諒近日在新作中強調，「那天不一定會發生大事」，希望外界不要過度解讀。

龍樹諒曾因1999年出版的漫畫《我所看見的未來》預言「2011年3月將有大災難」，被視為命中東日本大地震，聲名大噪。2021年，出版社飛鳥新社推出復刻版本《完全版》，新增她夢見的災難內容，並在書腰標註真正的大災難將在2025年7月到來，使書中「7月5日」成為焦點。

在最新出版的作品《天使的遺言》中，龍樹諒首次針對「7月5日」一說作出澄清。她坦言，「我是根據過往經驗，覺得『可能會這樣吧？』我雖然記得有說過，但當時的作業非常緊湊，可能是在匆忙中被寫進去了」，暗示是出版社編輯根據訪談內容整理的結果。

她也透過出版社聲明表示，雖不否認自己曾夢見災難場景，但「那只是可能會發生的畫面」，認為讀者關注此事，也反映社會防災意識提升，對此她抱持正面態度，「如果能因此提醒大家做好準備，那也是一件好事」。

《完全版》中描述的夢境包括日本南部太平洋水位升高、日本與菲律賓之間的海底破裂，以及規模是東日本大震災三倍的巨大海嘯。隨著7月臨近，這本書在日本國內銷售持續上升，廣告也出現在電車車廂中，總銷量突破106萬冊。

不只日本，中文版在香港亦掀起討論，甚至有風水師聲稱地震將至，導致部分香港旅客取消赴日行程。根據日本政府觀光局統計，儘管5月訪日總人數創歷史新高，香港卻成為唯一下滑的市場，部分港籍航空公司也已調整或取消前往日本的航班。

面對「預言」遭過度引用、甚至影響觀光，龍樹諒未接受媒體採訪，但表示自己外出時也會注意防災，並補充，「我真正想說的故事，其實都寫在新作品裡了。」