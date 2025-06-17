印尼移工專偷故障機車「放感情」改車再賣掉　躺車旁睡覺

記者高堂堯／南投報導

印尼籍男子來台工作卻逾期停留，甚至夥同其他外籍移工組成機車竊盜集團、私設非法拆解工廠，改裝後以每輛最高3萬元販售予同鄉使用；埔里警分局專案小組近期破獲該竊車集團和改裝工廠，將主嫌移送法辦。

▲埔里警分局近期破獲由外籍移工所組成的竊車集團。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

埔里警分局指出，日前接獲多起民眾報案，指出因發生交通事故致車輛損毀無法發動、暫停放於路邊，過幾天後竟發現遭竊；該分局偵查隊員警調閱監視器畫面深入比對後，發現犯嫌疑為外籍人士，竊取路邊交通事故車輛並進行改裝，且其作案手法高度重複，包括以不同車牌懸掛於失竊車輛上，以規避警方查緝。

埔里分局長林威廷獲悉後，指示成立專案小組全力偵辦，經多日蒐證與埋伏後，發現一名逾期居留的26歲印尼籍男性移工為主要嫌疑人，最後在其日常活動出沒的埔里鎮中正路成功將其逮捕，並當場在其所騎乘之失竊重機車置物箱中，查獲一批用於拆解機車的工具。

警方進一步追查，又在該男的藏匿處所發現一處非法機車拆解工廠，其先前將竊得機車進行改裝後，以每輛1至3萬元不等的價格轉售給同為非法滯留的印尼籍移工；警方當場查扣失竊機車3輛及偽造車牌4面，並持續擴大偵辦，陸續查獲4名曾向其購車之外籍人士，全案目前已依竊盜、偽造文書及違反入出國及移民法等罪嫌，將主嫌移送南投地檢察署偵辦，警方表示，亦將持續追查車輛來源及流向。