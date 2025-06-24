「5類食物」會殺精！醫示警「恐毒害睪丸」：每天1杯少2800萬隻

▲醫師指出，5類食物恐在日常中默默殺死「蝌蚪」。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

想當爸爸要注意飲食！減重醫師蕭捷健即在臉書發文指出，飲食習慣是影響精子數量與活動力的關鍵之一，若長期吃油炸物、加工肉品、含糖飲料、過量酒精、 三氯蔗糖這5類食物，可能會讓精子游不動、數量變少。若想提升精子品質，建議多吃原型食物，採取地中海飲食，戒菸、規律運動、睡眠充足。

1、油炸物＆糕點（高飽和／反式脂肪）

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美國哈佛大學研究發現，飲食中脂肪含量最高的男性，精子總數比低脂飲食者少了43％！過多壞脂肪會干擾內分泌，增加睪丸的「氧化壓力」，讓精子工廠大罷工。

2、加工肉品（培根、香腸、熱狗）

常吃加工肉品的男性，不僅精子數量較低，正常形態的精子也比較少。加工過程中的添加物，以及肉品中可能的賀爾蒙殘留，都可能對精子造成傷害。

3、含糖飲料（汽水、手搖飲）

一項針對近3000名年輕男性的研究顯示，每天喝含糖飲料的人，精子總數平均少了2800萬！糖分不只會造成肥胖和代謝問題，還可能直接抑制睪丸的生精功能。

4、過量酒精

丹麥研究發現，每週喝超過40杯酒的男性，精子濃度比適量飲酒者低了33％。長期酗酒會擾亂賀爾蒙平衡，酒精本身及其代謝物也會直接毒害睪丸細胞。

5、三氯蔗糖（常見於代糖飲料／食品）

臺北醫學大學最新的動物研究發現，長期攝取會使精子細胞死亡率提高25％。三氯蔗糖可能會干擾睪丸的受體，導致賀爾蒙分泌降低，不過目前僅見動物證據。劑量高於一般日常攝取，美國FDA給蔗糖素（Sucralose）的「可接受每日攝取量」（ADI）是 5 mg／公斤體重／天，零卡汽水DietRite Cola™含量約 68mg，1天4到5罐才會過量，偶爾喝1、2次不用過度恐慌，但當然還是氣泡水最好。

「想讓精子頭好壯壯，該怎麼吃？」醫生強調，想提升精子品質並不難，建議多吃原型食物，參考地中海飲食，有助於提升精子數量與品質，另外戒菸、規律運動、充足睡眠等，都是孕育「游泳健將」的基礎。

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