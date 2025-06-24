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Meta大型AI資料中心吃電太兇　成當地社區「能源黑洞」

（示意圖／達志／美聯社）

▲Meta。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國科技巨頭Meta預計在路易斯安那州霍利嶺（Holly Ridge）興建一座占地達400萬平方英尺的龐大AI資料中心，預估投入資金高達100億美元。這項建設雖然標誌著Meta推動AI革命的重大一步，但也在當地社區掀起爭議。因為該資料中心每日運轉需耗費大量能源，勢必要仰賴當地電力供應商Entergy Louisiana提供電力，Entergy必須為此興建三座新的燃氣電廠，而相關成本將由當地住戶分攤。

根據《404Media》報導指出，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）曾在Threads平台上表示，公司正在打造「可覆蓋曼哈頓大部分區域」的2GW資料中心，預計為AI創新與美國科技領導地位提供動力。但這番話中，並未提及由誰來支付龐大能源基礎設施的代價。

路易斯安那州政府為吸引Meta進行投資，可以說是政策大力配合，目前州政府已重寫分區法、修改寬頻稅收政策，並允許跳過公開招標。

Meta方面則承諾投入2億美元改善當地道路與水利設施，並承諾資料中心營運後將聘僱至少500名員工，平均年薪約8.2萬美元。但地方組織對此保留態度，質疑這些就業承諾是否具法律約束力，也批評Meta與Entergy之間的合約內容未公開，監督機制不足。

能源可負擔聯盟（Alliance for Affordable Energy）形容此項目為「能源使用的黑洞」，表示Meta資料中心將耗費相當於奧本縣2.3倍的電力。

另一非營利團體Housing Louisiana成員莫里斯（Andreanecia Morris）直言，Meta此舉恐將加劇當地住房負擔與電費壓力，並強調Entergy在過去就有將燃氣電廠成本轉嫁住戶的紀錄。

目前Entergy已向有關單位提出申請，希望興建耗資32億美元、總裝機量達2.3GW的新燃氣電廠，並要求免除州法所規定的最低成本開發程序，理由是若延誤時程可能失去Meta的合約。

報導中提到，雖然Meta表示願意承擔前15年燃氣電廠的部分成本，但此承諾期僅占30年融資期的一半，如後續Meta解除合約，剩餘費用恐將成為當地住戶負擔。

目前Entergy也正向當地住戶要求分攤一條輸電線的建設費用，金額逾5億美元，預計每戶每月增加1.66美元電費。Meta則承諾設立每年最多100萬美元基金，補助低收入戶電費，並強調其能源使用符合整體系統利益。

但多個民間團體與學者指出，資料中心對電力的依賴已經遠超Entergy現有可再生能源供應，且未來若需再建新電廠，將進一步擴大居民負擔與碳排問題。

能源可負擔聯盟表示，Entergy在整個州內的再生能源容量僅200MW，而與Meta合作的新燃氣設施遠遠超過該規模，反映出政策執行與永續能源之間的重大落差。

其實這起案例並非個案，美國已有多個州政府正面臨類似的情況。在肯塔基州，地方能源公司也提出興建燃氣電廠的計畫，準備迎接可能進駐的資料中心，雖然目前尚未與任何科技公司簽約，但卻已提前要求住戶為基礎建設買單。

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