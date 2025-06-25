賴清德「雜質說」在野跳腳　綠委：人民用行動證明國會要擇優汰劣

▲民進黨團幹事長吳思瑤批，在野發言比國台辦更國台辦。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德昨晚在團結十講第二講提到，要打掉雜質，守住民主鋼鐵意志，引發在野陣營不滿。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（25日）表示，總統才講五分之一，在野就跳腳，發言比國台辦更國台辦，相信人民會用具體行動證明台灣社會需要去蕪存菁，國會要擇優汰劣。

總統賴清德近期展開「團結國家十講」，昨晚進行第二講「團結」。賴清德提到，要用民主淬鍊出國家團結力量，要透過一次又一次選舉、罷免，一張又一張選票，像是打鐵鑄劍，百煉成鋼、打掉雜質，守住民主鋼鐵意志。不過，「雜質說」卻引發在野震怒。

民進黨團幹事長吳思瑤、立委蘇巧慧、立委林俊憲今日上午召開「國民黨=作弊黨！造假是家常便飯 道歉比登天還難 還不道歉！」記者會，並進行輿情回應。

針對雜質說，林俊憲表示，選舉罷免是憲法賦予人民權利，現在討論是犯罪事實，國民黨完全不敢面對自己所做的作弊造假。｢我們絕對尊重人民選舉罷免權，但不能用作弊造假方式｣，要嚴厲追究那些作弊、造假的行為，司法應嚴厲偵辦。

林俊憲舉例，民進黨曾決議在罷免區有連署困難問題時，黨公職應給予資源，民進黨也有黨員名冊，為什麼不會去抄黨員名冊？這是最簡單的ABC，怎麼可以作弊？要抄名冊，民進黨名冊當然也很多，但不行，所以陪公民志工辛辛苦苦、一個個民眾說服、請他們支持，請國民黨這樣對比，不要亂扯，現在是討論國民黨由上而下的系統性犯罪事實。

▲民進黨立委林俊憲認為，要嚴厲追究那些作弊、造假的行為。（圖／記者詹詠淇攝）

吳思瑤則表示，賴清德團結國家十講才講一、二講，歷史史實跟團結，才五分之一，國民黨就上下跳腳，發言比國台辦更國台辦。賴清德所提的，台灣社會不管是反共中華民國派或護台台灣派，都是台灣社會主流民意，也是社會共識。

吳思瑤認為，如果台灣不反共，侵略併吞確實不見流於台灣主流民意，總統雜質是在台灣，心卻沒有要守護台灣，也不反對處處敵對的境外敵對勢力。國會內部有兩種立委，一種是心繫台灣，為台灣主流民意發聲的，一種是心不在台灣，甘做中國在台協力者，相信人民會用具體行動證明台灣社會需要去蕪存菁，國會要擇優汰劣。

民進黨立委賴瑞隆上午受訪則說，總統談的是團結台灣，特定藍營人士雞蛋挑骨頭，不必無限擴張，裡面講的反共護台還是關鍵，總統不會針對特定選項，因此這些很明顯都是惡意攻擊。呼籲藍營不要看到黑影就開槍，實在有失高度。