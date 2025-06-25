快訊／離奇！台中阿北摔邊坡昏迷　米酒被菸蒂點燃「悶燒奪命」

▲台中市今早傳出離奇命案，一名男子摔下邊坡，疑似因米酒被點燃燒燙傷、昏迷死亡。（圖／民眾提供，請勿任意翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市太平區長龍路三段三號橋附近今早傳出一起離奇案件，一名男子疑似在一處橋邊飲酒、抽菸，結果不慎跌落邊坡，整個人呈現昏迷，一旁米酒被菸蒂點燃，加上雜草助燃悶燒，造成男子胸部以下有70%燒燙傷，明顯死亡並未送醫。

太平警分局初步回應，今日上午有民眾發現，長龍路三段三號橋附近有煙霧飄竄，以為是發生邊坡火災，轄區、消防局到場後，發現只有一輛電動機車在橋上，並未發現駕駛人，經下切約10多米邊坡後，才發現一名男子倒臥該處，且一旁有大量燃燒痕跡。

▲男子電動機車倒臥在橋上。（圖／民眾提供，請勿隨意翻攝）



據了解，男子疑似在該處喝米酒、抽菸，不明原因墜落邊坡，結果人因為重摔陷入昏迷，一旁米酒又遭點燃，男子胸部以下遭到燒傷，消防人員接觸到男子時，已經無生命跡象，並未送醫。男子是因摔傷死亡或是遭燒死？或是否有其他情況，仍待檢警相驗釐清。

台中市消防局今日7時許獲報，太平區長龍路三段有一輛電動腳踏車冒煙，消防人員到場發現，車輛並未受燒，但一旁雜草有燃燒現象，邊坡旁有一名年約60歲男性傷患，胸部以下有70%三度燒燙傷，明顯死亡並未送醫。