高雄男90分鐘狂丟15根煙蒂！誇張行徑全被拍　開罰金額曝光

▲高雄男90分鐘「亂丟15根煙蒂」！誇張舉動全被拍下。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名蔡姓男子在左營區文莊路與文奇路口，連續兩天隨地亂丟菸蒂，高雄市環保局透過專案稽查架設攝影機發現，他2天來總計在90分鐘內隨手亂丟15根煙蒂，最終被裁罰新台幣8400元。環保局表示，針對環境衛生部分，今年至5月已裁處2677件，亂丟煙蒂依法可裁處1200元至6000元罰鍰。

高雄近來加強取締亂丟菸蒂，根據環保局統計，去年全市環境衛生裁處案件達17695件，並以「亂丟菸蒂」案件高居榜首，裁處5542件，罰款金額約698萬元。今年截至5月，已裁處2677件，罰款金額約335萬元。

其中，一名蔡姓男子被環保局清潔隊環境專案稽查架設攝影機拍攝下，他於左營區文莊路與文奇路口，坐在機車上狂抽菸，第一天在38分鐘亂丟6根菸蒂，第二天則在52分鐘亂丟9根菸蒂，2天累計90分鐘就亂丟15根菸蒂。

▲亂丟煙蒂依法可開罰新台幣1200元至6000元罰鍰。（圖／達志影像示意圖）

環保局指出，針對蔡男亂丟煙蒂行為共開出7張罰單，總共裁罰8400元，是近一年多來最高的一件。同時也呼籲民眾，菸蒂含有塑膠微粒，難以分解且易污染環境，應將菸蒂丟入垃圾桶或專用菸蒂桶，違者將依違反廢棄法第27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰。