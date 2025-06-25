台中清水4歲女童腸病毒重症「急性肢體麻痺」　7年來首見

▲中央公布一女童腸病毒重症，還出現肢體麻痺症狀，是7年首見，台中市衛生局證實案例在台中清水區。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者游瓊華／台中報導

國內腸病毒疫情持續延燒，疾管署昨(24)日公布一重症，病例就是在台中清水區的4歲女童，疑似腸病毒感染併發重症及急性無力肢體麻痺，確定感染伊科病毒11型併發重症，出現急性無力肢體麻痺，經治療已順利出院。疫調顯示，女童家中4名同住家人及同班同學目前皆無症狀，衛生局已完成衛教與健康追蹤作業。

台中市衛生局表示，衛生局接獲通知，個案為本國籍女童、家住清水，無特殊病史，自5月底出現發燒、咳嗽與流鼻水症狀，6月初開始雙腿疼痛且行走困難，經就醫住院並通報，後經中央實驗室確認為伊科病毒11型感染併發重症。經醫療團隊積極治療後，已經出院。

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▲台中市政府提醒預防腸病毒原則。（圖／市政府提供）



衛生局提醒，腸病毒傳染力極強，特別是5歲以下幼童為高風險族群，預防關鍵在於「勤洗手」與「環境清消」，家中應定期消毒幼兒常接觸物品，成人返家前也應先更衣與正確洗手，避免交叉感染，共同守護兒童健康。

衛生局長曾梓展表示，依據疾管署資料，暑期期間腸病毒疫情有升溫趨勢，社區中以伊科病毒11型為主，雖以新生兒為主要重症對象，但幼童也具感染與重症風險。呼籲民眾要落實「洗手五步驟」與「洗手五時機」，尤其家中有嬰幼兒者，成人返家應先更衣、洗手後再接觸幼兒；若幼童經診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少七日，避免外出或與其他兒童接觸。

衛生局指出，腸病毒症狀通常為喉嚨痛、發燒、嘔吐或腹瀉，部分個案會出現倦怠與無力，嬰幼兒初期可能僅有活力不佳、喝奶變少等，若未及時就醫，恐導致心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭等重症，嚴重威脅生命安全，呼籲家長與照顧者提高警覺。