轎車轉彎猛撞消防栓「慘成10米噴泉」　網：氣象預報沒說會下雨

▲桃園市八德區龍南路429巷昨天傍晚發生自小客車不慎撞擊路旁消防栓制水閥，導致大量自來水湧出宛如噴泉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區龍南路昨（24）日下午，一輛白色自小客車不知何故撞上路旁消防栓制水閥，導致大量自來水如湧泉般噴發，路過汽機車與行人都看傻眼，甚至網友還PO文「氣象預報沒說今天桃園會下雨」、「有彩虹」；桃園市消防局與八德警方到場協助，查出是自來水公司管線，緊急派員維修更換才排除，肇事黃姓男子所幸未受傷，酒測值為零，肇事原因仍待調查。

▲桃園市八德區龍南路429巷昨天傍晚發生自小客車不慎撞擊路旁消防栓制水閥，大量自來水湧出，自小客車一度還被強力水柱撐起。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，昨天下午5時37分許接獲通報，八德區龍南路429巷道路，65歲黃姓男子駕駛自小客車往八德方向行駛，因不明原因撞擊路旁水管造成損壞，黃男並無明顯外傷，酒測值為零。

但現場大量自來水湧出，網友路過發現後在通訊軟體上Thread上PO文「氣象預報沒說今天桃園會下雨」、「有彩虹」、「車可以開成這樣真的挺了不起的」…由於噴發自來水柱相當強勁，自小客車一度被撐起，讓路過民眾嘖嘖稱奇。

▲桃園市八德區龍南路429巷昨天傍晚發生自小客車不慎撞擊路旁消防栓制水閥，大量自來水湧出，路過騎士都好奇觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局第一大隊茄冬分隊派員到場發現，現場為自小客車撞斷消防栓制水閥管線，造成噴出大量水柱，已通報來水公司派員前往維修，直至晚間才修復恢復正常供水。

▲桃園市八德區龍南路429巷昨天傍晚發生自小客車不慎撞擊路旁消防栓制水閥，導致大量自來水湧出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方表示，肇事黃姓男子聲稱一時失控肇事，至於真正肇事原因尚待釐清。警方呼籲，駕駛車輛上路，務必注意行車動態，以維護道路交通安全。