快訊／國道內壢匝道火燒車　駕駛急停路肩逃生

▲國一南下內壢出口匝道今天傍晚發生火燒車事故，濃煙竄天。（圖／國道一隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道一號南下內壢匝道出口處今（24）日傍晚發生火燒車事故，國道一隊警方據報後立即到場處理，員警發現藍色轎車停靠路肩處。許姓駕駛當時察覺車輛有異狀下車察看，隨即車輛竄出大火與濃煙，警方通報警消到場協助處理，所幸迅速撲滅火勢，駕駛及時逃生躲過一劫，這場事故所幸未波及其他車輛，至於真正起火原因仍待消防局火調課人員調查釐清。

▲國一南下內壢出口匝道今天傍晚發生火燒車事故，警消據報到場處理灌救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，勤務指揮中心於下午5時6分許接獲通報，國道一號南向57公里內壢出口交流道往高架橋方向，1輛自小客車停靠路肩處起火燃燒，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園市消防局119派遣消防車協助滅火，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩灌救處理。

國道一隊表示，自小客車是24歲許姓男子獨自駕駛，行經國道南向57公里內壢出口交流道往高架橋方向時，察覺車輛有異狀，趕緊停靠路肩下車查看，車輛隨即起火燃燒，許男嚇了一跳趕緊打電話通報警消協助，所幸許姓男子及時下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，感謝警消及時趕到協助撲滅火勢。真正起火原因仍待鑑識調查釐清。

▲國一南下內壢出口匝道今天傍晚發生火燒車事故，警消到場處理。（圖／國道一隊提供）

國道一隊警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛零件損壞造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，以漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。