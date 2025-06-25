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AI主導十強！DeepSeek創辦人成中國最年輕10大富豪　張一鳴登首富

▲2025中國新財富500創富榜。（圖／翻攝自微博）

▲2025中國新財富500創富榜。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

一年一度的中國《新財富500創富榜》24日如期而至。年僅40歲DeekSeek（深度求索）的創辦人的梁文鋒以身家1846.2億元（人民幣，下同）首次上榜，並藉此直接躋身全中國前10大最年輕富豪。抖音母公司字節跳動創辦人42歲的張一鳴問鼎首富之位。

▲深度求索創辦人梁文鋒。（圖／翻攝自X／@longshortgamma）

▲深度求索創辦人梁文鋒。（圖／翻攝自X／@longshortgamma）

據《搜狐科技》報導，榜單顯示，今年上榜的500位企業家或家族持股，總市值達到13.7兆元，年增11%，均值為273.8億元，上榜門檻為66.2億元，有341人的身家在百億以上。

張一鳴以4815.7億元的持股估值，首次問鼎新財富500創富榜首富，比其在2018年首次上榜時的120億身家增長超39倍。相較於去年，張一鳴今年財富成長超1413.7億元，取代了此前蟬聯四屆首富的鐘睒睒。

▲TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

▲TikTok母公司字節跳動（Bytedance）。（圖／路透）

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

▲字節跳動創辦人張一鳴。（圖／CFP）

農夫山泉水創辦人鐘睒睒持股財富蒸發近千億，以3600億元排名第2名。

張一鳴的財富主要來自持有的位元組跳動股權。位元組跳動曾揭露，張一鳴持股21%，員工持股21%，機構持股58%。榜單認為，張一鳴火箭般的股權升值速度，來自今日頭條、抖音、TikTok等產品「時間殺手」般的用戶黏性，更在於AI賦能。

值得關注的是40歲的梁文鋒，首次上榜即晉級前10，持股估值達1846億元，略低於常年穩居前10的網易丁磊，其身家為1853億元。

▲DeepSeek先後發表大語言模型V3，以及深度推理模型R1，憑藉高效能、低成本，以及演算法創新引發全球關注。（圖／路透）

▲DeepSeek先後發表大語言模型V3，以及深度推理模型R1，憑藉高效能、低成本，以及演算法創新，引發全球關注。（圖／路透）

梁文鋒的財富主要來自於量化基金公司幻方量化，以及引發科技圈震動的DeepSeek。在DeepSeek主體杭州深度求索人工智慧基礎研究公司中，梁文鋒穿透持股高達84%。

AI賽道今年除了梁文鋒闖入前10，年僅33歲的月之暗面創始人楊植麟以93.9億元身家首次上榜，排名366位，科大訊飛董事長劉慶峰則以82.8億元身家亮相榜單。

在AI敘事帶動下，馬化騰身家暴漲45%，以3067億元居榜單第3名。

▲阿里巴巴聯合創辦人馬雲。（圖／CFP）

▲阿里巴巴聯合創辦人馬雲身家居創富榜第7名。（圖／CFP）

阿里則提出「用戶為先，AI驅動」，除投資Kimi、智譜等多家AI獨角獸，還宣布將投入超3800億元加碼AI基礎設施。這些版面和成果某程度上，帶動阿里市值回升至超3000億美元，馬雲則以近2000億元身家居創富榜第7名。

AI手機、AI智駕也是小米集團股價上漲的重頭概念，加之小米汽車銷量的快速爆發，最近一年其股價增長超兩倍。雷軍主要財富就來自所持小米集團24.2%股份，故而今年其身家大漲96%，達到2010億元，排第6名。

此外，拼多多黃錚以3057.4億元財富位居第4，相較去年掉落兩個名次。美的何享健和寧德時代曾氍群仍位居前10大富豪。

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