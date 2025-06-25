快訊／幽靈連署燒到國民黨中央　組發會副主委、專委被約談

▲檢調為偵辦立委陳瑩罷免連署造假案，約談國民黨工到案釐清。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨籍立委陳瑩在大罷免風潮中，成為國民黨鎖定「以罷制罷」對象，但在一階段連署中，出現193筆名已死亡提議人，陳瑩為此提出告發，檢調蒐證後，懷疑陳瑩罷免案與國民黨組發會運作有關，通知組發會副主委黃碧雲、專委李得全2人在25日上午到調查局說明協助釐清案情。

根據中選會資料，罷免陳瑩的一階段提議人數共有3626人，查對後符合規定的2584人，提議名冊中不符合規定包括提議前死亡193人、姓名錯誤或不明110人、戶籍錯誤或不明241人，陳瑩主動控告罷免案領銜人福定・多諾涉嫌偽造文書、違反《公職人員選舉罷免法》與《個人資料保護法》。

與多件罷免民進黨立委提案相同，陳瑩案的二階段連署未在截止前送件而結束，陳瑩曾為此表示，這不僅是民主程序的勝利，更是民意對原住民族尊嚴的捍衛，她也點名國民黨主席朱立倫、黨秘書長黃健庭，要求他們道歉，並呼籲「死亡連署」司法究責到底。

國民黨副發言人康晉瑜24日自爆，國民黨中央黨部組發會黨工遭約談問訊，痛斥民進黨先是發動大罷免意圖清除在野黨，「現在檢調再於大罷免前一個月約談中央黨部黨工，自甘墮落輪為民進黨政府的大罷免打手，恐嚇在野陣營，此種辦藍不辦綠的雙標，政治力介入痕跡斧鑿斑斑，嚴重斲傷台灣司法公信力」。