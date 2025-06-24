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快訊／川普轟以伊違反停火協議　警告以色列「不要投下那些炸彈」

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普24日宣布以伊達成停火協議後不久，隨即痛斥以色列、伊朗違反停火協議，並對以色列宣布對德黑蘭發動新一輪大規模打擊計劃表示特別不滿。

川普離開白宮後，前往海牙參加北約峰會。但數小時後，川普便在「真實社群」（Truth Social）上發文喊話：「以色列，不要投下那些炸彈。如果你們這麼做，就是嚴重違規。現在就把你們的飛行員帶回家！」

川普於美東時間23日晚間（台灣時間24日清晨）宣布，以色列與伊朗雙方已達成全面停火協議，將在約6小時後正式生效，預計持續12小時，並表示希望這場衝突能就此劃下句點，成為永久性的和平開端。

川普指出，正式來說，伊朗將率先停火滿12小時，再由以色列停火，最終宣布停火滿24小時後，全世界將共同向這場為期12天的戰爭正式劃下句點，「我想要向以色列和伊朗兩國表達祝賀，他們展現了耐力、勇氣與智慧，終結了這場衝突。」

不過，根據《以色列時報》，雙方停火僅1小時，以色列國防軍（IDF）便偵測到伊朗再度發射飛彈，數量約10至15枚飛彈，其中大多數被防空系統攔截。

對此，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）表示，已指示軍方作出回應，「對德黑蘭市中心的政府目標進行猛烈打擊。」引發川普不滿。

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