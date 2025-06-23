快訊／新北31歲女墜樓躺血泊　社區總幹事驚嚇報警…送醫仍不治

▲31歲何女墜落送醫不治。（救護車示意圖）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區大義路一處社區大樓，23日下午2時許，一名31歲何姓女子不明原因從高處墜落，當場失去生命徵象，社區總幹事聽到墜落聲響走出查看，發現何女躺在血泊中，立即報警，救護人員到場仍將她送往恩主公醫院，家屬得知後到醫院，對死因沒有意見，警方目前在現場採證釐清墜落原因，初步排除有外力介入。

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