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【廣編】Yahoo 30週年嗨翻信義街頭！粉絲玩遊戲嗆聲4yo　索艾克被叫唐綺陽笑翻全場

▲▼Yahoo,30週年,玩遊戲。（圖／Yahoo提供）

▲Yahoo歡慶30週年在信義區舉辦Yahoo night派對。黃豪平（左起）、琳妲、索艾克、咪蕾、4yo、Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）、紀欣伶Cindy、吉賽兒Gisele、開根號的Vince、諾文、亞伯和昶維。

圖、文／Yahoo提供

Yahoo迎來30週年，21日晚間在信義區舉辦Yahoo night派對，由黃豪平、琳妲擔任主持人，集結多位超人氣網紅，包括咪蕾、索艾克、4yo 、紀欣伶Cindy、吉賽兒Gisele、「開根號」Vince、諾文、亞伯和昶維等人一同狂歡。Yahoo亞洲區總經理黃吉樂（Pete Wong）也驚喜現身，一同挑戰翻杯遊戲。

活動現場由網紅們化身「大魔王」，和粉絲進行激烈的翻杯遊戲，只要贏了就能獲得限量聯名特調「Ya虎泡泡 Purple Bubb!e」。有趣的是，比賽到一半有位男性突指著索艾克叫「唐綺陽」 ，點名要挑戰，讓黃豪平笑瘋說：「唐綺陽有變瘦，但沒有變成男生，太離譜！」索艾克跟國師唐綺陽一起主持Yahoo原創節目《唐綺陽談星私廚》，他作為代表出席歡慶Yahoo 30週年送上祝福！

有遠從韓國來的粉絲到場支持，還有民眾打扮成生存遊戲的挑戰者，甚至還有人直接跳locking、地板動作，讓信義區的夜晚一點都不寂寞。而黃豪平和琳妲更變身「Yahoo邱比特」，搞笑地幫群眾配對玩遊戲，一秒從緊張刺激的氛圍，瞬間瀰漫粉紅泡泡。

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