王傑粉絲要開演唱會！唱「一場遊戲一場夢」被彈弓射

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江寧波余姚一名宋姓男子是歌手王傑的粉絲，最近在村裡的活動中心練唱《一場遊戲一場夢》時，突然遭鄰居用彈弓射傷。鄰居坦承用彈弓射了宋男，理由是對方晚上一直唱歌，吵得他睡不著，很多鄰居都受不了。

▼宋男自稱「王傑粉絲」，每天晚上都在練唱《一場遊戲一場夢》。（圖／翻攝1818黃金眼）



根據《1818黃金眼》報導，宋男除了是王傑的粉絲外，自己也立志當一名歌手，家門口還掛了一個牌子，寫著今年要開演唱會，還邀請會唱歌、跳舞的人可以一起參加。

宋男受訪時表示，前幾天晚上9點半，他在村子裡的老人活動中心附近練歌，拿著耳機、戴著耳麥，對著手機螢幕的歌詞，唱著偶像王傑的《一場遊戲一場夢》，沒想到突然被鄰居張先生用彈弓射擊。

宋男也當場演唱了一段《一場遊戲一場夢》給記者聽，可是才唱到一半，就被記者打斷，令宋男有點不滿，在採訪過程中要求，「剛才只唱了一半，可以讓我唱完嗎？」不過，記者只是隨便敷衍了一句「沒事」，並沒有讓宋男繼續唱完歌曲。

▼宋男今年暑假要開演唱會，還招募唱歌跳舞的人一起。（圖／翻攝1818黃金眼）

宋男前往醫院就醫，檢查發現，他的右足、右踝腫脹，觸痛，活動受限。宋男也上門跟鄰居理論，要求對方必須賠償他醫藥費。

宋男的鄰居張先生坦言，就是他拿彈弓射擊的，但用的不是鋼珠，只是泥豆。張先生還說，宋男唱歌吵得他晚上睡不著，他喊了幾句對方都沒反應，才會用彈弓射擊，提醒對方安靜。

▼宋男的腳被彈弓射傷。（圖／翻攝1818黃金眼）



張先生還強調，不只他一人，鄰居們都受不了宋男每天晚上唱歌，「他天天唱到11點，我們一早5點就要出門工作，需要睡覺的！」

記者也採訪了附近的鄰居，許多人都表示有被影響到，甚至連住得比較遠的鄰居都出來反應。

不過，宋男認為，自己唱歌的聲音不大，而且當時也還早，村民又都睡得很晚，沒有影響到人。

張先生說，截至目前為止，他已經替宋男多次支付醫藥費，也願意再多賠500元人民幣，但對方都不願意接受，不斷提高價碼。最後，是在派出所警方的介入之下，兩人才終於達成調解。

▼鄰居張男坦承射了宋男，因為對方唱歌太吵，害他睡不著。（圖／翻攝1818黃金眼）

