　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王傑粉絲要開演唱會！唱「一場遊戲一場夢」被彈弓射

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江寧波余姚一名宋姓男子是歌手王傑的粉絲，最近在村裡的活動中心練唱《一場遊戲一場夢》時，突然遭鄰居用彈弓射傷。鄰居坦承用彈弓射了宋男，理由是對方晚上一直唱歌，吵得他睡不著，很多鄰居都受不了。

▼宋男自稱「王傑粉絲」，每天晚上都在練唱《一場遊戲一場夢》。（圖／翻攝1818黃金眼）

▲▼王傑粉絲要開演唱會！唱「一場遊戲一場夢」被彈弓射。（圖／翻攝1818黃金眼）

根據《1818黃金眼》報導，宋男除了是王傑的粉絲外，自己也立志當一名歌手，家門口還掛了一個牌子，寫著今年要開演唱會，還邀請會唱歌、跳舞的人可以一起參加。

宋男受訪時表示，前幾天晚上9點半，他在村子裡的老人活動中心附近練歌，拿著耳機、戴著耳麥，對著手機螢幕的歌詞，唱著偶像王傑的《一場遊戲一場夢》，沒想到突然被鄰居張先生用彈弓射擊。

宋男也當場演唱了一段《一場遊戲一場夢》給記者聽，可是才唱到一半，就被記者打斷，令宋男有點不滿，在採訪過程中要求，「剛才只唱了一半，可以讓我唱完嗎？」不過，記者只是隨便敷衍了一句「沒事」，並沒有讓宋男繼續唱完歌曲。

▼宋男今年暑假要開演唱會，還招募唱歌跳舞的人一起。（圖／翻攝1818黃金眼）

▲▼王傑粉絲要開演唱會！唱「一場遊戲一場夢」被彈弓射。（圖／翻攝1818黃金眼）

宋男前往醫院就醫，檢查發現，他的右足、右踝腫脹，觸痛，活動受限。宋男也上門跟鄰居理論，要求對方必須賠償他醫藥費。

宋男的鄰居張先生坦言，就是他拿彈弓射擊的，但用的不是鋼珠，只是泥豆。張先生還說，宋男唱歌吵得他晚上睡不著，他喊了幾句對方都沒反應，才會用彈弓射擊，提醒對方安靜。

▼宋男的腳被彈弓射傷。（圖／翻攝1818黃金眼）

▲▼王傑粉絲要開演唱會！唱「一場遊戲一場夢」被彈弓射。（圖／翻攝1818黃金眼）

張先生還強調，不只他一人，鄰居們都受不了宋男每天晚上唱歌，「他天天唱到11點，我們一早5點就要出門工作，需要睡覺的！」

記者也採訪了附近的鄰居，許多人都表示有被影響到，甚至連住得比較遠的鄰居都出來反應。

不過，宋男認為，自己唱歌的聲音不大，而且當時也還早，村民又都睡得很晚，沒有影響到人。

張先生說，截至目前為止，他已經替宋男多次支付醫藥費，也願意再多賠500元人民幣，但對方都不願意接受，不斷提高價碼。最後，是在派出所警方的介入之下，兩人才終於達成調解。

▼鄰居張男坦承射了宋男，因為對方唱歌太吵，害他睡不著。（圖／翻攝1818黃金眼）

▲▼王傑粉絲要開演唱會！唱「一場遊戲一場夢」被彈弓射。（圖／翻攝1818黃金眼）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
626 2 9809 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賀瓏天殘交往內幕曝光　已讀女友4個月認「無心」
曾奪3命假釋！他拿原子筆刺傷醫護　嗆「不差再殺幾個」
快訊／新冠增39死創新高　疫情仍處高原期
抄完還發紅包！涉偽造2566份罷綠名冊　國民黨新北黨部31人
Albee「交往即天堂」賀瓏3天後分手天殘！業界全說了：憋好
踩進破裂月台警示燈「旅客濺血」　台鐵道歉：全額負擔醫療費
孫安佐「街頭裸上身」精神渙散　孫鵬認兒子「近來狀況不好」
快訊／13縣市大雨特報！大雷雨炸屏東　持續1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

飛彈襲擊前赴裡海小鎮渡假　陸商重返德黑蘭...街上人少了

王傑粉絲要開演唱會！唱「一場遊戲一場夢」被彈弓射

歐盟限制中企參與醫療器械採購　陸商務部：強烈不滿、堅決反對

《倚天》聖火禱詞驚現伊朗使館微博　網：六大門派圍攻光明頂

新加坡總理黃循財會晤習近平　強調兩國互信堅持一中政策、反台獨

以伊衝突暫喊停火！　伊朗底牌「石油武器化」或借鑑胡賽模式

廣東惠州石化廠排污口南移　引香港關注

4餐公司全包了！字節跳動「超澎湃員工餐」　網喊：夢中情餐

貴州高速公路坍塌　傳多車墜落「貨車半截懸空」

陸邀請國民黨抗日老兵觀禮9/3閱兵　10月舉行紀念台灣光復80週年大會

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

【最自律的Girl】孫女一本正經撒謊！阿嬤：我不敢聽

【泰格與雪兒】我的好室友

【空襲下的日常】以色列台人躲防空洞揭現況

GD越南開唱「遇粉絲暴衝上台」 他臨危不亂...暖安撫！

【以伊衝突】伊朗全境6機場遇襲！15戰機直升機被炸毀

飛彈襲擊前赴裡海小鎮渡假　陸商重返德黑蘭...街上人少了

王傑粉絲要開演唱會！唱「一場遊戲一場夢」被彈弓射

歐盟限制中企參與醫療器械採購　陸商務部：強烈不滿、堅決反對

《倚天》聖火禱詞驚現伊朗使館微博　網：六大門派圍攻光明頂

新加坡總理黃循財會晤習近平　強調兩國互信堅持一中政策、反台獨

以伊衝突暫喊停火！　伊朗底牌「石油武器化」或借鑑胡賽模式

廣東惠州石化廠排污口南移　引香港關注

4餐公司全包了！字節跳動「超澎湃員工餐」　網喊：夢中情餐

貴州高速公路坍塌　傳多車墜落「貨車半截懸空」

陸邀請國民黨抗日老兵觀禮9/3閱兵　10月舉行紀念台灣光復80週年大會

必勝客推新品「火山熔岩披薩」　達美樂嗆抄襲：不排除提告

瓊斯盃中華男、女籃名單出爐　為亞洲盃、世大運暖身

罷團圖卡被竄改將提告！　羅廷瑋辦公室駁斥：沒竄改

飛彈襲擊前赴裡海小鎮渡假　陸商重返德黑蘭...街上人少了

陰陽海旁療癒咖啡廳！隱身濱海公路半山腰上　海天一線視野遼闊

富邦悍將再傳傷兵！辛元旭手指挨球吻動刀　球團評估休養6至8周

不爽背後講壞話！4男女街頭追逐「掃落14汽機車」　警查出喪屍煙彈

姚淳耀廚藝噴發手指濺血　餐點混雜他血肉「只好放水流」

腸病毒疫情延燒！　南投衛生局籲：媽媽若感染宜暫停哺乳

南台首例強化科技辦案力　台南市警數位鑑識實驗室通過國家認證

【你從哪裡冒出來！？】台中2機車詭異追撞！警直呼機率太低

大陸熱門新聞

8歲女童「狂吐活蟲」　醫曝元兇：很多人家裡都有

貴州高速公路坍塌！傳多車墜落

DeekSeek分析：Labubu還能紅多久？

未成年賣「喪屍煙彈」　集團首腦竟是17歲少女

4餐公司全包了！字節跳動「澎湃員工餐」引網嗨

國台辦批「團結十講」歪理邪說　陸委會回應

回應賴清德「十講」　國台辦破千字文嗆「被掃進歷史垃圾堆」

伊朗底牌「石油武器化」或借鑑胡賽模式

女孩「反殺」詐騙集團倒賺1750元 詐團求女孩：別放網路分享

陸女童「狂吐活蟲」一個月！元兇就在廁所

陸男花2個月開鑿2.8m高「奧特曼石窟」

北京清大「假浙江分院」揭牌 冒牌院長現身簽約儀式

新加坡總理黃循財會晤習近平：堅持一中、反台獨

陸9/3舉行紀念抗戰80週年大閱兵

更多熱門

相關新聞

林依晨迎二胎

林依晨迎二胎

林依晨從偶像劇出道，憑《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》等膾炙人口的作品成為大家心目中的零負評女神，近期傳出她已生下第二胎男寶寶，讓粉絲相當開心，婚後她也選擇低調生活，但仍能帶給大家滿滿的正能量，以下就回顧她對人生、感情的獨到金句。

唱歌像「檸魂歌姬」？李雅英笑回：故意的！

唱歌像「檸魂歌姬」？李雅英笑回：故意的！

住大陸台灣人飛1700公里「只為送館長特產」

住大陸台灣人飛1700公里「只為送館長特產」

全紅嬋新家別墅屢暫停施工 家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

全紅嬋新家別墅屢暫停施工 家人求粉絲網紅們「放過」別再來圍觀

即／台中精品店遭轎車衝撞　自稱饅頭媽粉絲到案

即／台中精品店遭轎車衝撞　自稱饅頭媽粉絲到案

關鍵字：

王傑粉絲一場遊戲一場夢

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀瓏逼天殘墮胎「血流到尿布接不住」

天殘遺書公開！交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」

車禍千萬別講3字　律師：肇責馬上拉高！

天殘死後7天「賀瓏帶新歡現身」！

賀瓏爆熱戀Albee　節目「咬耳朵」：想要你X死我

即／威力彩34連槓　下期頭獎上看17.5億元

鄭文燦案恐大逆轉！　爆惡檢證據造假

天殘未公開遺書提到「賀瓏Albee的事」！

即／伊朗導彈攻擊卡達美軍基地　杜哈上空傳多起爆炸聲

賴品妤泰國脫了！「解放挖洞泳衣」驚呆老司機

快訊／川普宣布：以色列與伊朗達成全面停火協議

投保職業工會注意！4家欠繳保費　勞保局暫行拒絕給付

快訊／伊朗「12枚飛彈」炸美軍卡達基地　現場畫面曝光

博恩「IG退追賀瓏」疑鬧翻

快訊／伊朗外交部長：沒達成任何停火協議

更多

最夯影音

更多

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

【看影片網氣炸】梅花鹿遭整群屁孩勒脖拖出「要拍照的快點」

【紅毯跑出一個阿嬤】婚禮拍帥孫拍到站C位！連新郎都笑場了

【澎湖老闆現身了】韓女星尹到怡遭羞辱！老闆稱「沒事先聯絡」批不尊重

【狙擊零食】吃貨 #邊荷律 秒衝下台搶XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面