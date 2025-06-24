【廣編】「星際寶貝」大鬧福隆沙灘！巨型史迪奇正式進駐沙雕季　展開最萌破壞行動

▲巨型史迪奇正式進駐沙雕季，展期自6月24日至7月20日。

圖、文／福容大飯店提供

曾掀起信義區排隊熱潮的巨型史迪奇雕像，今夏正式移展至「2025福隆國際沙雕藝術季」，成為「迪士尼仲夏歡樂祭」中的超人氣主角！展期自6月24日至7月20日，史迪奇以3米高巨型身影矗立於福隆海水浴場彩虹橋頭，展開一場最萌「大鬧沙灘」計畫，重現他與莉蘿在沙灘上玩樂的電影場景，吸引大批粉絲朝聖打卡。

除了主雕之外，沙灘上還有多座史迪奇沙雕作品，為整個沙雕季注入可愛又搗蛋的藍色旋風。今年活動自5月24日開跑至9月30日，邀集15位國內外藝術家共展出44座沙雕，超過80位迪士尼角色現身，包括米奇、公主系列、皮克斯角色及反派角色等，最吸睛的是高達8米的《玩具總動員3》主雕，向該系列30週年致敬。

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民眾只要身上穿戴史迪奇相關單品，即可享有入場優惠價190元（原價220元）。拍照上傳與史迪奇沙雕的合影，還有機會抽中限量公仔好禮。活動期間，福容大飯店福隆推出憑票根享中西餐廳九折優惠；此外，還有7月的「星空電影院」、8月的「福隆生活節」、「海風音樂會」與「山海市集」，讓這個夏天充滿陽光、沙灘與歡笑。

活動資訊

活動名稱：2025福隆國際沙雕藝術季【迪士尼仲夏歡樂祭】

活動日期：2025/05/24 ~ 09/30

地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）

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