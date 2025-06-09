TWICE首登台開唱！高雄房價驚見「2晚14萬」　飯店回應了

▲TWICE出道10年終於來台開演唱會。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）



記者許宥孺／高雄報導

南韓女團TWICE宣佈來台開唱，昨(8日)消息一出，粉絲紛紛開始搶訂飯店，沒想到就有網友在訂房平台搜到，入住北高雄五星級飯店，2晚竟要14萬2110元。對此，業者解釋，網友的貼文內文不夠完整，實際查詢網友搜尋的房價，應是住宿2晚、每晚3間行政家庭套房，平均每間2萬3685元，並未高出定價。

韓國藝人來台已是常態，不過TWICE出道10年首度來台開唱，備受矚目，尤其成員周子瑜終於能回家鄉和ONCE（官方粉絲名稱）見面，讓粉絲嗨翻了，直呼要開始複習歌曲、買手燈。

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根據以往演唱會開唱時間，高雄飯店房價皆會出現暴漲情形，有網友昨日在訂房平台搜尋到，入住高雄萬豪酒店2晚竟要14萬2110元，直呼「Agoda不要鬧，大家還是去飯店官網訂就好了…」。

▲網友搜出房價2晚14萬，高雄萬豪酒店推測為3間行政家庭套房價格。（圖／記者許宥孺翻攝）



對此，高雄萬豪酒店表示，TWICE將於11月22日在高雄世運主場館開唱的消息一出，酒店立即接獲不少客人來電詢問，由於演唱會適逢週六，加上之前已承接團體訂房，目前僅剩套房等級以上的房型提供預訂。

針對網友貼文，萬豪酒店指出，因內容不夠詳盡完整，據查應為連續住宿2晚、每晚3間行政家庭套房的價格，因此出現總價新台幣14萬2110元哦畫面，平均每間2萬3685元，未高於行政家庭套房定價5萬5440元。

▲▼高雄萬豪酒店鄰近巨蛋、世運主場館，追星粉絲常列住宿選擇 。（圖為家庭套房／記者許宥孺攝）



高雄萬豪酒店強調，向來確實遵守觀光局訂價規範，在數次稽查中皆無異常，絕無哄抬房價情形，並以提供賓客優質完善的旅宿服務為最高宗旨。

此外，承億酒店在11月22日演場會當天也出現家庭房一晚將近1萬1千元的房價。業者表示，當天恰巧與伍佰演唱會同日登場，帶動訂房需求明顯上升，目前承億酒店11月22日住房率持續快速攀升中； 11月的演唱會日期，目前住房率大概在7成，從昨天開始訂單成長十分快速。

▲▼高雄承億酒店11月份住宿率約七成，10月份BLACKPINK演唱會日期住房率幾乎全滿。（圖／記者許宥孺攝）



高雄福容大飯店表示，11月22日目前住房率幾近滿房狀態，只剩大約10間房間。一夜湧進大量訂單，前一日的住房倒是無影響，平均房價落在4300元。11月份其他星期週末住房率目前約5成左右，演唱會效應讓飯店住房可提前進單，相當期待下半年高雄的演唱會盛況來挹注訂單。