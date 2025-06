▲ 伊朗22日朝以色列射彈畫面。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統川普宣布以伊達成停火,伊朗外長稍早則向以色列喊話,若以色列在德黑蘭時間凌晨4時(台灣上午8時30分)前停止攻擊,伊朗也不會繼續還擊。但據《以色列時報》報導,以色列國防軍稍早預告,已偵測到伊朗向以色列發射飛彈,南部及北部地區目前已響起空襲警報。

BREAKING: Sirens are sounding across northern and central parts of apartheid Israel. The Israeli military has announced it has identified new missile launches from Iran. https://t.co/Mz5enVOt15 pic.twitter.com/1jtmFp7KJg