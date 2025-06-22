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黃偉哲合照畢業生「腿軟摔倒」影片曝光　網笑：市長獎太耗市長

▲▼黃偉哲合照畢業生「腿軟摔倒」影片曝光　網笑：市長獎根本耗市長。（圖／翻攝自threads／黃偉哲）

▲黃偉哲「市長陪你拍」合照畢業生時意外腿軟摔倒。（圖／翻攝自threads／黃偉哲）

記者趙蔡州／綜合報導

台南首創並已持續舉辦4年的「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮，今年第二、三場次於22日登場，不過頒獎過程中卻發生插曲，市長黃偉哲一度體力不支腿軟往後摔倒，嚇得立刻隨扈衝上前協助。黃偉哲事後也表示，雖然做了心理準備，面對大家出招還是汗流浹背，接下來仍會全力以赴。

黃偉哲22日在Threads發文，分享「市長陪你拍」跟學生們的互動，可以看見當時學生背著他拍照，結束後他卻疑似體力不支腿軟往後摔，嚇得立刻隨扈衝上前，學生及旁邊的工作人員也立刻上前攙扶。

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黃偉哲笑說，「休息了一下，連續兩天的市長陪你拍，雖然做了心理準備，但面對大家出招考驗還是汗流浹背，但更汗流浹背的應該是我的隨扈，哈哈」、「接下來的市長陪你拍，我也會全力以赴，歡迎市民在拍攝結束後，在IG或是threads上tag我，跟大家分享你在市長獎的照片與影片喔」。

其他網友看了貼文後也紛紛表示，「市長加油，我追這個好幾年了，每年夏天都在等」、「市長您辛苦了，但您真的好配合好可愛，必須誇誇」、「市長真的很賣力在配合，辛苦了」、「不要玩壞市長了，哈哈」、「市長獎有點耗市長」、「市長這一場會不會太忙啊，超好笑」。

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