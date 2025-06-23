人妻控夫偷吃乾妹滑進摩鐵　法官認定「只待30分鐘」判無罪

圖文／鏡週刊

台中市一名人妻控訴丈夫與公司同事的妹妹關係曖昧，不僅以「乾哥」、「乾妹」互稱，手機中還互傳「寶貝」、「愛你」等肉麻訊息，甚至被發現一起去摩鐵開房間。人妻為此告上法院求償100萬。台中地院審理認為，「乾妹」在汽車旅館內僅停留了短短30分鐘，並無確鑿證據證明兩人發生性行為，訊息則被認定是社會中常見的、帶有誇張成分的打鬧或玩笑性質的互動，最終判決敗訴。

判決揭露，台中市一名人妻將丈夫與丈夫公司同事的妹妹都告上法院，要求100萬元侵權損害賠償。人妻控訴兩人互稱「乾哥」「乾妹」，關係非比尋常。她更在2023年4月初，於丈夫手機中發現「寶貝」「想你」「I LOVE YOU」「抱抱」等曖昧文字與貼圖訊息。

不僅如此，人妻更發現同年4月期間，丈夫手錶跳出一段訊息，提到「那天車子停在公園旁邊是汽旅嗎？那邊離家比較近」，丈夫在她質問下才坦承與同事妹妹一同前往汽車旅館，就連同事妹妹也承認與丈夫之間確實有牽手，還會互叫「寶貝」，為此願賠償2萬元且斷絕往來。

台中地院審理期間，人夫與乾妹皆極力否認搞不倫戀，至於為什麼會一起去摩鐵，人夫解釋是因長期遭受妻子家暴，才向「乾妹」吐苦水，對方則建議公司附近有汽車旅館可以暫作休息。「乾妹」則辯稱當天是特地買東西給人夫吃，聽他抱怨完苦水後就離開，堅稱兩人之間並未發生性行為。

法官審理後認定，儘管丈夫與「乾妹」確實曾同時待在汽車旅館，但根據調查，丈夫是先行抵達並入住，而「乾妹」則是隨後才到，雖然由「乾妹」先行支付房前，可是人夫事後已償還。此外，當日人丈在汽車旅館內停留了兩個小時，「乾妹」僅停留30分鐘便離開，未能提供證據證明兩人發生性行為。

法官認為，現代人常用通訊軟體交流，對話方式常較誇張、肉麻或帶有玩笑成分。法官認為人夫與乾妹之間的訊息交流還不算是超出正常男女交往的界，且缺乏足夠證據證明有構成對配偶權的重大侵害情事，最終判決元配敗訴，可上訴。



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