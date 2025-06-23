控罷團先灌水送件後大量補件　翁曉玲嗆中選會淪柯建銘服務處

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法院黨團今（23日）召開記者會批評，多件罷免連署有一階、二階連署人重複連署情況，甚至是先灌水送件爭取補件，變相延長連署時間，國民黨立委翁曉玲指出，而中選會竟然選擇放水讓其連署過關，這是為罷團開小路、走後門，助長了違法風氣，踐踏公平選制；她諷刺，中選會根本是柯建銘總召的服務處、民進黨的附隨組織。

翁曉玲批評，中選會不應該淪為「大惡罷、大作弊」的共犯，法律絕對不是擺設，更不是政治工具，很遺憾看到中選會淪為惡罷的「幫助犯」。罷免制度的設計，是人民監督民意代表的正當權利，如今卻遭到民進黨和其罷團惡搞，刻意扭曲成為政治鬥爭的工具，甚至公然違法作弊，踐踏法律最基本的誠信原則。根據《選罷法》第81條第三項規定，「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」在罷團送出第二階段連署書中，公然將第一階段提議人灌水送件，換言之，罷團非常清楚無法在時限內完成第二階段連署，於是以作弊方式達成二階送件，先完成送件門檻份數，再讓中選會剔除重複連署部分，又多出10多天的時間補件，難道中選會都不知道嗎？

國民黨立委許宇甄也說，中選會現在已經變「忠犬會」完全配合民進黨演出，民進黨立法院黨團總召柯建銘曾預言罷免案7月26日投票，若不是柯通靈，就是中選會配合民進黨政治操作。檢視這次成案情況，不合規定連署高達15萬7226人，不合格率13.78%，每一案平均3100份是一階、二階重複連署，像立委王鴻薇重複連署高達92.33％，立委李彥秀也有91.87%，尤其很多案都於二階大量補件。

許宇甄還說，中選會說重複連署剔除就好，但這將直接影響是否成案，很多若剔除是根本不會成案，檢調仍不動如山，不審查，不搜查。國民黨團針對罷團偽造、死亡連署等，待會就會代表立委們去提告這些違法情事。

國民黨立委葛如鈞抨擊，民進黨政府現在一直在分裂，把立委分成罷免、反罷免，又把民眾分為賺紅錢、賺不了錢的，還有電價願意上漲及不上漲的，甚至獵巫曾為陸戰隊的直播路人，真的一連串荒謬；中選會也用卑劣手段操弄罷免，像現在那麼多瑕疵，有沒有告發？細節有沒有指導地方執行？還是都不查只為趕上7月26日「交作業」的時間、分裂台灣的時間？中選會獨立機關現已變「信賴」機關。