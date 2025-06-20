果粉不再年年換新機！蘋果新品未掀熱潮　業者解讀換機延後現象

▲iPhone二手機回收量驟降，業者揭三大主因。（示意圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果iPhone在台灣二手市場的回收市占大幅下滑，引發業界關注。根據傑昇通信最新統計，2025年5月全台手機回收總量年減11%，其中iPhone從過去占比54.8%驟降至48.2%，顯示果粉換機意願明顯下滑，背後原因與AI手機熱潮延遲、物價上漲及用戶持機年限拉長有關。

傑昇通訊指出，iPhone回收前三大熱門機型為iPhone 12、11與13，這些仍處使用高峰的機型，多數消費者選擇留作備用或轉送親友，導致願意出售的比例大幅降低。反觀vivo等主打中低價位的品牌，回收成長表現亮眼，尤其V21、Y27、Y20s等高CP值機型受到二手市場青睞。

傑昇通信分析，整體手機回收萎縮反映三大結構性改變：

新機成本上升：關稅變動推升價格，使消費者更謹慎換機。

AI手機熱潮尚未普及：尚無足夠創新吸引消費者汰舊換新。

使用週期延長：用戶傾向拉長舊機使用年限，不急於換機。

iPhone 16系列未如預期引發大規模換機潮，也讓蘋果面臨二手市場熱度轉弱的挑戰，顯示在高階智慧手機市場，光靠品牌力已難以持續帶動用戶汰換。