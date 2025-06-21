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iPhone 17傳將推紫、綠新配色　基本款外觀升級受關注

▲▼ 。（圖／X@MajinBuOfficial）

▲紫色或將成為iPhone17主打配色 。（圖／X@MajinBuOfficial）

記者吳立言／綜合報導

蘋果預計於2025年9月發表的iPhone 17，目前針對基本款機型進行新配色測試，其中紫色與綠色成為話題焦點。根據最新傳出消息，蘋果內部傾向推出紫色版本，但綠色仍未完全被排除，最終將僅擇一正式上市。

此次測試中的紫色，主打現代感與鮮明個性，預計能吸引追求風格的用戶。而綠色則走自然系路線，設計上更為簡約內斂。兩種顏色均將應用於鋁金屬機身，搭配玻璃背板，進一步突顯iPhone 17的優雅外觀。

除了外觀革新，iPhone 17基本款預計也將迎來多項規格升級。根據現有資訊，以下為主要亮點：

首次採用120Hz螢幕刷新率，帶來更順暢的瀏覽與遊戲體驗
鋁合金與玻璃背板設計，支援MagSafe磁吸充電
相機性能提升，主鏡頭針對低光源場景優化，結合演算法增強成像效果
搭載A18仿生晶片，延續iPhone 16系列核心架構，進一步強化效能與節能表現
目前預期紫色將成為最終上市顏色之一，其色調不僅與Apple Watch、AirPods等生態系產品風格一致，也迎合近年市場對個人化選項的高度需求。若綠色最終獲選，也將為喜愛自然風格的使用者提供另一種獨特選擇。

無論最終上市版本為何，iPhone 17基本款預料將以全新配色與技術升級，成為今年秋季的市場焦點。

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