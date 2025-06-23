林岱樺用親人當人頭詐領助理費　弟媳單月21萬薪資比她還高

▲立委林岱樺 。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨立委林岱樺自2002年踏入立法院後，已擔任過七屆立委，今日被高雄地檢署以涉嫌詐領助理費起訴，檢方調查發現，林岱樺任用駱姓表哥和王姓弟媳擔任人頭助理，將立法院公費助理的薪水和加班費「領好領滿」，甚至王姓弟媳的月薪竟一度高達21萬元，超過林岱樺19萬元的立委薪水。

其實林岱樺早在2021年就遭人檢舉，指她疑涉違法收受政治獻金，檢調在追查資金流向時，意外發現人頭助理詐領公費的線索，當時林岱樺的駱姓表哥（已歿）向檢方供稱，自己從未擔任過林岱樺的助理，是林父林三郎要求他提供帳戶和證件，而根據立法院資料，駱姓表哥自2011年5月至2015年4月共計詐領助理費超過319萬元。

此外，林岱樺的王姓弟媳則是另一個人頭帳戶，檢調發現，她從2023年4月申報的月薪為6萬多元，隔年5月卻暴增至11萬多元，後來連續4個月後又降為4萬3千元，甚至2023年7月單月薪水竟達21萬4千元，超過林岱樺每月19萬元立委薪資，明顯不符常理。

面對指控，林岱樺一再否認涉案，但對於王姓弟媳和駱姓表哥的薪水異常，卻未能清楚解釋，僅將責任推給二弟林岱融，成為檢調認定她涉及詐領助理費的關鍵證據之一。