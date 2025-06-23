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夏天小心這些物品「火燒車」　

▲▼ 密閉的車廂高溫，小心這些物品成為危險品 。（圖／翻攝 浙江消防隊）

▲ 夏天密閉車廂溫度極高，小心某些物品讓愛車變「火燒車」 。（圖／翻攝 浙江消防隊）

記者任以芳／綜合報導

隨著夏季高溫天氣的到來，車輛在高溫密閉環境下，車內溫度可迅速飆升至60度至70度。在這樣的高溫條件下，一些看似平常的物品在車內卻可能變身為「定時炸彈。大陸浙江消防隊釋出多張照片，顯示危險物品在車內爆炸燃燒的景象，十分危險，也給車輛和人員安全帶來嚴重威脅。

綜合陸媒報導，夏天一到，車子內部高溫能飆到60、70度，浙江省湖州市安吉縣，因車頭方向正對著太陽，副駕座椅上放置的手機疑似因長時間暴曬而發生爆炸，部分區域被嚴重燒損。

浙江嘉興平湖市一台汽車突然冒著黑煙，後經消防部門初步調查，起火原因為車內的USB數據線接口故障發熱引燃了座椅導致事故的發生；北京大興一輛私家車前擋風玻璃處突然冒出了濃煙，原因是車主遺留在車內的行動電源在高溫環境下發生「熱失控」所致。

▲▼ 密閉的車廂高溫，小心這些物品成為危險品 。（圖／翻攝 浙江消防隊）

▲行動電源、眼鏡、手機傳輸線都是十分危險物件，不宜長期放車上。（圖／翻攝 浙江消防隊）

上述類似案件每逢夏季總會發生，提醒車主要特別注意車內物品的擺放，除了手機，還有許多物件都不適合放在車內（整理如下）：

‌行動電源：高溫環境下，極易發生膨脹現象，存在爆炸風險。因此，車主應避免將行動電源等物件長時間留在車內。

‌打火機‌：打火機一般以液態丁烷為燃料，這種燃料在高溫下極易膨脹，遇明火會發生爆炸。因此，切勿將打火機遺留在車內。

‌碳酸飲料‌：碳酸飲料中含有大量的二氧化碳，受熱容易膨脹。若此時還將汽水來回晃動，瓶內壓力會不斷增大，有爆炸風險。所以，夏季高溫時，車主最好不要在車內放置碳酸飲料。

‌具有凸透鏡效果的物品‌：如眼鏡、瓶裝水、水晶球等，這些物品長時間聚光發熱容易引燃車內可燃物。因此，車主在停車時，應將這些物品妥善放置在車內陰涼處或隨身攜帶。

▲▼ 密閉的車廂高溫，小心這些物品成為危險品 。（圖／翻攝 浙江消防隊）

▲車主在車上使用芳香劑也要注意 。（圖／翻攝 浙江消防隊）

‌噴霧和香水‌：一些罐裝噴霧的主要成分是液化石油氣，若在車內過量噴灑或人體過量噴塗，一旦遇到明火就會燃燒，遇高溫也有爆炸風險。而香水一般含有酒精類的易燃液體，這類液體在高溫密閉條件下會加速揮發，此時若直接與明火接觸就會發生燃燒，導致火災。所以，車主應盡量避免在車內放置這類物品。

‌老舊電池、電子產品‌：這類物品在高溫下可能會發生漏液、短路等情況，引發火災或爆炸。因此，車主應定期檢查車內電池和電子產品，避免使用老舊或損壞的產品。

‌易燃液體‌：如汽油、酒精等，這些液體在高溫下極易揮發，形成易燃易爆的混合氣體，一旦遇到明火或高溫就會引發火災或爆炸。車主切勿將這類物品存放在車內。

此外，車主還應注意，車內若長時間插著傳輸線，也可能導致接口故障，甚至引發車輛自燃。因此，在停車後，車主應及時拔掉車內的傳輸線等充電設備。愛車不是儲藏室，切勿在車內放置上述危險物品，謹防車廂變「烤箱」。

▼ 密閉的車廂裡爆炸的手機。（圖／翻攝 浙江消防隊）

▲▼ 密閉的車廂高溫，小心這些物品成為危險品 。（圖／翻攝 浙江消防隊）

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