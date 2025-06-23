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花2千多吃無菜單他愣「覺得盤」　大票有感：手法不到位開一堆

▲▼營養師曝「壽司熱量排行榜」　 。（圖／Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Unsplash）

記者鄺郁庭／綜合報導

無菜單料理主打由廚師全權代替客人挑選食材、製作料理，一般而言均以較珍貴的食材為主，加上由廚師挑選及料理食材和菜色，因此多數無菜單料理用餐的平均價格偏高。就有網友花兩千多塊吃無菜單日式料理，雖然覺得不錯吃，但吃完後滿腹疑惑，懷疑自己是繳了智商稅，話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「無菜單日式料理是智商稅嗎？」日前花了兩千多元體驗無菜單日式料理，雖然整體氣氛與擺盤遠勝連鎖迴轉壽司店，但實際吃下來，他認為除了干貝跟海膽外，其他像鮭魚、鮪魚大腹、比目魚鰭邊肉、蝦子等食材，吃起來差不多。

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由於他自認是鮭魚控，卻嚐不出壽司郎與高檔料理的差異，「真的有差的大概就干貝和海膽吧？但為了這兩樣要多花兩倍以上的錢覺得超盤==」，也納悶道，「壽司應該是吃食材沒錯吧？無菜單料理的食材跟連鎖壽司店的到底差在哪裡？」

貼文引發討論，「2000多的應該沒啥差吧」、「手法也沒特別不一樣嗎？怎麼可能？」「這樣很好啊！反正你的舌頭吃不出來，省下來！」「木舌很好啊！像我1000元／人以上的價位，我就幾乎分不出來了，吃到2000以上也只覺得好貴」、「吃不出來很好啊！以後省錢了。」

其中，就有網友表示，「2000的無菜單應該真的只是無菜單，不會是Omakase（お任せ）等級的」，指出台灣很多無菜單料理確實不如日本。一票也超有感，「有的手法不到位的還是照開一堆店耶」、「菜單才是料理店負責任的表現，甚至你吃套餐也是會寫清楚每道菜是什麼，就算你要一個價格交給師傅出菜，這店本身也該提供菜單可以單點。現在一些開業就直接無菜單的店，本身就是不負責任經營的表現。」

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