稅務局結合監理站　前進蘭嶼、綠島提供全方位聯合巡迴服務

▲稅務局結合監理站提供全方位聯合巡迴服務。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

考量蘭嶼及綠島地區居民往返本島辦理稅捐與監理業務所面臨的不便，台東縣稅務局攜手台東監理站，於6月26日至27日進駐蘭嶼鄉公所，並將於7月17日至18日前往綠島鄉南寮村辦公室，辦理稅務與監理聯合巡迴服務，期盼提供一站式便民服務，讓離島鄉親在地即可一次性解決多項稅務及監理事務。

台東縣稅務局表示，此次與監理站攜手合作，提供多元化服務項目，內容涵蓋稅務諮詢、各項稅捐減免申請、補發稅單與現場繳稅等，同時亦設有汽機車檢驗、車籍異動等監理相關服務，讓離島鄉民無需舟車勞頓即可就近辦理業務，節省寶貴時間與交通成本。

稅務局進一步說明，本次巡迴服務不僅強化府內橫向聯繫，也展現對偏遠地區民眾權益的重視。透過聯合服務模式，期望有效整合行政資源，提升服務效率與品質，建立更便捷、友善的行政環境。

民眾若有使用牌照稅等相關問題，可撥打免付費服務專線0800-826969，或洽詢稅務局（089）231600轉270至275；監理業務亦可致電台東監理站綜合稅務櫃檯（089）341139或341143諮詢。稅務局與監理站誠摯邀請蘭嶼與綠島地區民眾踴躍利用此次巡迴服務，掌握在地便民資源，輕鬆完成稅務與車輛管理事務。