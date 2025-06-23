原民族語單詞競賽全國賽　台東隊勇奪佳績

▲原民族語單詞競賽全國，台東隊勇奪佳績。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

由原住民族委員會主辦的「第10屆原住民族語言單詞競賽全國決賽」於6月21日至22日在國立台灣師範大學舉行，集結來自全國15個縣市共113支中小學優秀隊伍共襄盛舉。台東縣今年共派出13支隊伍、來自縣內9所國中小學校參賽，創下歷年來最多參賽紀錄，分別挑戰國小組與國中組項目。參賽學生身穿族群傳統服飾，在比賽中展現語言實力與文化底蘊，表現亮眼。

台東縣政府原住民族行政處指出，參賽學校包括新興國小、南王國小、利嘉國小、土坂國小、知本國中、卑南國中、海端國中、關山國中與池上國中等9校。所有參賽學生均經過縣內初賽選拔與密集訓練，在決賽現場展現優異語感與即時反應能力，充分體現日常族語教育的成果，是名副其實的「族語小天才」。

本屆競賽特別引人注目的是，新興國小「S＆L新勢力」首次參賽便與去年冠軍——屏東縣望嘉勇士隊多次戰成平手，雙方歷經三次延長賽與加開的手寫題搶答賽後，最終僅以一題之差與四強擦肩而過。關山國中「關中布農」隊同樣展現實力，在延長賽中激戰至最後一題，惜敗止步八強。

經過兩日激烈賽程，台東縣學子表現斐然。南王Puyuma花環實驗小學Semalaw隊榮獲「瀕危語別組」國小組季軍，為族語推廣再添佳績；新興國小「S＆L新勢力」晉級「一般語別組」國小組八強，關山國中「關中布農」亦晉級「一般語別組」國中組八強，展現台東學子對母語的學習熱忱與競賽實力。

台東縣政府表示，透過此次族語競賽，不僅彰顯學生在母語學習上的努力與成果，也深化族語在日常生活中的應用與文化連結。縣府未來將持續推動族語教育政策與競賽活動，鼓勵更多學校與部落攜手合作，讓族語落實於生活之中，實現語言的永續傳承與文化的世代延續。