台東原民文化新基地啟用在即　縣長饒慶鈴視察改建亮點

▲台東原民文化新基地登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣原住民族部落大學邁入第24年，長期致力於原住民族文化的教育與傳承。台東縣政府今年將原青少年活動中心全面修繕改建為「部落大學文化傳習資源中心」，作為整合課程與部落知識的重要平台。縣長饒慶鈴日前親自前往視察工程進度，強調該中心未來將為原住民族文化保存與推廣提供堅實後盾。

台東縣政府表示，中心所在地具有特殊歷史意義，原為馬蘭部落遷徙與聚會的重要據點。透過此次修繕，不僅延續歷史記憶，也活化空間功能，進一步促進原住民族間的文化交流與終身學習機會。部落大學將持續作為文化教育的重要基地，並積極扮演台灣連結南島文化的重要橋樑，期許未來台東成為與太平洋國家文化交流的核心據點。

縣府原住民族行政處指出，文化傳習資源中心樓層功能規劃多元。一樓為「策展與多功能活動空間」，預計作為文化展覽與藝文活動的主要場域；二樓設置「部落大學校本部與語言推廣行政辦公室」，將有效提升教學與行政效能，並成立「原住民族知識記憶庫」，用以保存與展示原民文化資產；另設有「部落交流互動空間」，鼓勵族群間交流對話，促進文化融合與創新。

此外，中心戶外廣場也設有「樂舞實驗基地」，未來將結合東博會辦理靜態展示與動態演出活動，成為推動跨域合作與資源整合的文化教育平台，以及原住民族樂舞展演的重要舞台。

饒慶鈴縣長於視察中表示，此項改建計畫不僅優化空間使用功能，更凝聚部落共識，促進文化交流與原住民族教育蓬勃發展。中心將提供完善的辦公與展示空間，打造舒適學習環境，並豐富原住民族文化資源，強化族群間的尊重與理解。

台東縣政府最後表示，文化傳習資源中心預計於今年內完工啟用，屆時將進一步深化原住民族文化的保存與傳承，提升國際交流能量，推動地方與全球原住民族的對話與合作，實現文化共好、共融、共榮的願景。