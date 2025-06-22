台東警執行交通大執法「離島同步」　3天告發160件違規

▲東警執行交通大執法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應暑期車潮與交通風險增加，台東警察分局於6月19日至21日展開為期3日的交通大執法行動，針對「行人違規、不禮讓行人、無號誌路口未停讓、無照駕駛、酒後駕車、轉彎未依規定、未繫安全帶、未戴安全帽」等高風險違規項目加強取締。執法範圍除本島外，蘭嶼與綠島亦同步執行，共計告發160件違規。

考量近期高溫炎熱，警力長時間在戶外執勤面臨酷暑曝曬，台東縣警察局長蔡燕明指示，將部分勤務模式由傳統「定點守望攔查」改為「機動巡邏稽查」，有效提升執勤彈性與執法效率，也讓基層員警在無遮蔭條件下能減輕負擔，提升工作舒適度與安全性。

警方指出，相較於定點攔查常因固定位置而易被駕駛人「閃燈互通訊息」，導致短暫守法、過點後又故態復萌，「機動巡邏稽查」可透過不定時、不定點的方式，增加違規查緝彈性，更能促使用路人時刻保持警覺，進而內化為安全駕駛的習慣。

台東警察分局強調，維護交通安全需全民共同參與，呼籲駕駛人即使在炎熱天氣中也應保持耐心，避免因心急或違規釀成事故。若發生車禍，應冷靜處理，避免與對方爭執，等待警方到場處理。遵守交通規則，才是平安回家的最佳保障。