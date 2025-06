投資專家嗆「川普打伊朗我切雞雞」　泌尿醫送暖：在旁準備救援

▲川普對伊朗動武成真,投資專家先前發下豪語「如果川普敢打伊朗,我切雞雞」,吸大批網友朝聖貼文。(圖/美聯社/達志)

美國總統川普於伊朗時間22日凌晨下令美軍空襲伊朗福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)與伊斯法罕(Isfahan)三處關鍵核設施,川普隨後發表全國演說,宣稱「關鍵鈾濃縮設施已完全被摧毀」。投資專家顧健晏19日發下豪語「如果川普敢打伊朗,我切雞雞」,如今空襲成真,貼文留言區湧入大批網友喊想看直播,連泌尿科診所的粉專都來留言,「我們可以在旁邊準備救援!」

川普攻擊伊朗震撼國際社會,投資專家顧健晏19日在臉書發下豪語,揚言若川普真的對伊朗動武,他將「切雞雞」自證發言,「如果川普敢打伊朗,我切雞雞。如果川普不敢打伊朗,川普切雞雞。」文末還再度強調,「不過我是說真的,如果川普真的打伊朗,我直播表演切雞雞。」

值得一提的是,顧健晏當時用中英文兩種語言發文,中文寫著「雞雞」結局可能有轉圜餘地,但英文版寫道「If Trump dares to attack Iran, I will cut off my penis.」而penis中文意指「陰莖」,明確指出「切雞雞」語意。

川普空襲成真後,大批網友及公眾人物都在貼文底下喊兌現諾言,「完成後記得po上重大傷病卡給大家看看」 、「直播連結來一下,謝謝」 、「剛剛川普打電話問我,你幾點切? (急~~在線等!)」 、「我追縱哥就是為了有一天看哥直播切GG」 、「想看切雞雞但又很害怕」 、「你已經上次說要切沒切了。」

連粉專「泌密會客室-陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」也說,直播時「我們可以在旁邊準備救援!」泌尿科醫師高銘鴻也表示,「敝診所也可以提供一些幫助…我是說『救援』。」笑翻大批網友。

