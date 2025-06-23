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投資專家嗆「川普打伊朗我切雞雞」　泌尿醫送暖：在旁準備救援

川普對伊朗動武成真，投資專家先前發下豪語「如果川普敢打伊朗，我切雞雞」，吸大批網友朝聖貼文。（圖／美聯社／達志）

▲川普對伊朗動武成真，投資專家先前發下豪語「如果川普敢打伊朗，我切雞雞」，吸大批網友朝聖貼文。（圖／美聯社／達志）

圖文／CTWANT

美國總統川普於伊朗時間22日凌晨下令美軍空襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）三處關鍵核設施，川普隨後發表全國演說，宣稱「關鍵鈾濃縮設施已完全被摧毀」。投資專家顧健晏19日發下豪語「如果川普敢打伊朗，我切雞雞」，如今空襲成真，貼文留言區湧入大批網友喊想看直播，連泌尿科診所的粉專都來留言，「我們可以在旁邊準備救援！」

川普攻擊伊朗震撼國際社會，投資專家顧健晏19日在臉書發下豪語，揚言若川普真的對伊朗動武，他將「切雞雞」自證發言，「如果川普敢打伊朗，我切雞雞。如果川普不敢打伊朗，川普切雞雞。」文末還再度強調，「不過我是說真的，如果川普真的打伊朗，我直播表演切雞雞。」

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值得一提的是，顧健晏當時用中英文兩種語言發文，中文寫著「雞雞」結局可能有轉圜餘地，但英文版寫道「If Trump dares to attack Iran, I will cut off my penis.」而penis中文意指「陰莖」，明確指出「切雞雞」語意。

川普空襲成真後，大批網友及公眾人物都在貼文底下喊兌現諾言，「完成後記得po上重大傷病卡給大家看看」 、「直播連結來一下，謝謝」 、「剛剛川普打電話問我，你幾點切？ （急～～在線等！）」 、「我追縱哥就是為了有一天看哥直播切GG」 、「想看切雞雞但又很害怕」 、「你已經上次說要切沒切了。」

連粉專「泌密會客室-陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」也說，直播時「我們可以在旁邊準備救援！」泌尿科醫師高銘鴻也表示，「敝診所也可以提供一些幫助…我是說『救援』。」笑翻大批網友。

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