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伊朗嗆封鎖荷莫茲海峽！韓考慮派「清海部隊」維穩　保護航海安全

▲▼搭乘文武大王級驅逐艦的清海部隊，傳出至少有6名官兵與幹部確診。（圖／達志影像）

▲隸屬南韓清海部隊的文武大王級驅逐艦的清海部隊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國出動B-2轟炸機空襲伊朗核設施後，伊朗可能封鎖戰略要道荷莫茲海峽，影響中東原油出口，引發國際高度關注。對此，南韓軍方正研擬是否讓部署在中東的清海部隊前往該海域，以因應南韓船隻遭扣押等突發狀況，維護航運安全。倘若局勢惡化，不排除與伊朗海軍發生衝突。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，南韓軍方消息人士指出，自從美軍空襲伊朗核設施、伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽後，軍方已著手檢討清海部隊的部署與運用，包括評估若韓籍船隻遭伊朗扣押時的應對措施。南韓軍方人士表示，清海部隊在此次事件發生前就已加強戒備，現階段正在研議是否需採取進一步行動。

目前部署於亞丁灣海域的清海部隊第45批次任務艦為「文武大王級驅逐艦」（4400噸級驅逐艦），主要任務為護航韓籍船隻與保護當地僑民。該部隊自2009年起即長期駐防該區，2020年文在寅政府時期更曾自行擴大行動範圍至荷莫茲海峽，未參與由美國主導的「國際海洋安全倡議」（IMSC）。

報導指出，2021年伊朗革命衛隊曾扣押韓籍油輪，當時清海部隊也曾緊急前往荷莫茲海峽應對。儘管如此，伊朗一直對韓方部隊進入該海域表示強烈不滿。如今若伊朗正式封鎖荷莫茲海峽，除了美歐國家的商船與油輪外，韓籍船舶亦可能成為目標，尤其韓國99%的中東原油進口都仰賴該航道，事態不容輕忽。

軍方分析，若清海部隊展開營救行動，不排除與伊朗海軍交火的可能性。荷莫茲海峽平均寬約50公里，目前駐有伊朗海軍大量兵力，包括6艘潛艦、20多艘小型潛艇、6艘水面作戰艦艇、30多艘導彈快艇與200餘艘小型導彈艦等，儘管多為中小型艦艇，但配備飛彈，對清海部隊而言構成實質威脅。

目前南韓軍方高層正在全盤檢討情勢與可能演變，評估清海部隊在中東海域的應變計畫與部署方針，以確保南韓在區域局勢惡化時仍能有效維護海上安全。

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