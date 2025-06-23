砍斷經濟命脈！　范斯：伊朗關閉荷莫茲海峽　將「自我毀滅」

▲范斯表示，伊朗關閉荷莫茲海峽，將是自我毀滅的行為。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國21日空襲伊朗核設施後，伊朗議會22日批准封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），已將決議送交伊朗國安委員會，做出最後定奪。美國副總統范斯（JD Vance）回應，對於伊朗而言，關閉荷莫茲海峽將是「自我毀滅」的行為。

范斯表示，伊朗關閉荷莫茲海峽，將對自身帶來嚴重後果，甚至可說是自我毀滅的行為，「他們的經濟體系仰賴這條水道。他們沒有理由採取這樣的一步。」

▲航經荷莫茲海峽的油輪。（圖／路透）

荷莫茲海峽是全球經濟命脈之一，根據美國能源資訊署（EIA）數據，2024年每天約有2000萬桶原油由此通過，占全球消費量約20%，若海峽長期封鎖，油價可能飆破每桶100美元。

CNBC及Euronews等外媒也指出，萬一伊朗關閉荷莫茲海峽，可能帶來4大衝擊，包括威脅能源安全、各國經濟衝擊、區域軍事升級、航運與貿易中斷等。

值得注意的是，中國是伊朗最大石油客戶。因此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）22日警告，如果德黑蘭決定封鎖荷莫茲海峽，「對其他國家經濟的傷害會比美國嚴重許多」，公開呼籲北京施壓伊朗，避免中斷全球石油供應。

中國比美國更慘！ 伊朗封鎖荷莫茲海峽將釀「全球4大衝擊」