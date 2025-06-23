伊朗艱難處境曝！86歲哈米尼掌權來最大危機　專家嘆：打不贏

▲ 哈米尼如何回應美方干預受到全球關注。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國21日出手相助以色列，轟炸伊朗3處核設施，伊朗最高領袖哈米尼誓言要以色列付出代價，引發全球關注他的下一步行動。但專家指出，哈米尼不僅體力及認知能力有限，且在喪失制空權及軍力重挫之下，幾乎無法有效應對衝突，正面臨掌權以來最嚴峻挑戰。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」專家薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）向CNN指出，哈米尼可說陷入「他身為一個獨裁者一生中最可怕的處境」，高齡86歲的他躲藏地堡中，體力與認知能力有限，多數軍事高層被暗殺，領空被以色列控制，「而且這場戰爭沒有出路，他打不贏這場戰爭，在軍事、經濟和技術上都勢不如人。」

哈米尼日前在全國演說中強調「絕不投降」，且警告美方任何軍事干預都將帶來「無法挽回的損害」。此前以色列據傳曾提出暗殺哈米尼的計畫，被美國總統川普否決，但川普上周又公開稱哈米尼是個「容易的目標」。

外界正密切關注川普的干預是否將促使伊朗政權更迭，哈米尼自1979年伊斯蘭革命後掌權至今已逾35年，為伊朗最高權力象徵。薩賈德普爾直言，哈米尼正陷入「求生本能與強硬立場」之間的矛盾掙扎，更質疑他是否還能有效掌控局勢。