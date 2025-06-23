伊朗還有秘密核設施？傳3個月可產19枚核武原料　比福爾多更難攻

▲福爾多地下核設施遇襲前後的衛星影像。左圖攝於空襲前的6月20日，右圖攝於空襲後的6月22日。 （圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國21日轟炸伊朗3座核設施，但一些專家坦言，難以評估具體受損程度，也不確定高濃縮鈾是否早已轉移至秘密地點。事實上，伊朗官員曾經透露，該國還有一處秘密核設施，美國民間原能研究機構也指出，該設施據信可在3個月內生產足以製造19枚核武的原料。

國際原子能總署（IAEA）6月通過一份決議案，譴責伊朗未回答該國多個地點過去可能發生的軍事核活動。作為回應，伊朗官員誓言生產更多接近炸彈等級的鈾，並且在地下深處開設第3座核濃縮基地。

伊朗原能機構負責人伊斯拉米（Mohammad Eslami）表示，「安裝這些機器的過程將要啟動，我們將開始進行（鈾）濃縮。」他沒有透露新的地下核設施在哪裡，但情報官員與外部專家認為，可能位於伊朗鈾濃縮設施納坦茲（Natanz）以南某處，因為衛星影像曾經拍到，附近出現新隧道的挖掘工程。

▲位於德黑蘭納坦茲的鈾濃縮廠。（圖／路透）



美國和以色列情報官員都認為，德黑蘭最新打造的核設施非常深入山區，甚至能夠抵禦碉堡剋星炸彈、網路攻擊與地表破壞行動。伊斯拉米還說，伊朗正在福爾多核設施汰換舊一代的離心機，新離心機濃縮鈾的效率遠遠高得多。

前聯合國查核員、科學暨國際安全究所（Institute for Science and International Security）所長歐布萊特（David Albright）也曾指出，該設施可能位於納坦茲南方的庫赫—科蘭加茲拉（Kuh-e Kolang Gaz La）山區，海拔高度約1609公尺，比美軍21日轟炸的福爾多還高800公尺左右。

歐布萊特指出，該設施似乎是為了大規模安裝離心機而打造，如果成功運作並且使用最新型離心機，伊朗恐怕能夠在3個月內生產足以製造19枚核武所需的高濃縮鈾。

不過，IAEA、西方各國政府及情報機構，目前皆無證據能夠支持這個說法，也未掌握這座最新核設施的位置。