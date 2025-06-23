妹子搭捷運「兩側空位沒人坐」　一票男生中肯回答：真的會怕

▲原PO發現兩側的座位都沒人坐。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北捷運是很多人主要的交通工具，搭車現象也經常引發討論，一名女網友表示，即便身旁有空位，許多乘客仍選擇站著不坐，自己並無異味，也沒有做出任何奇怪舉動，讓她感到疑惑。許多女網友都有同感，就有男網友解釋，「男生真的會怕，尤其是漂亮女生，更不敢接近，不想被當成噁男。」

一名女網友在Threads發文，坐在捷運座位上，左右兩側皆有空位，但車廂內卻有不少乘客寧願站著也不坐在她身旁，「先說前提！我沒有各種怪味、奇怪的行為…等等，我純粹提出疑問」。

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貼文曝光，不少女網友也遇過一樣的狀況，「我每次穿的比較漂亮、比較性感的時候，旁邊也都不會有人坐，即使是很擠很多人也一樣，所以你應該是今天很漂亮」、「現在這時代，很正常。我搭捷運通常旁邊會坐下來的都是阿公阿嬤」。

有男網友留言點出原因，「通常空位旁邊是女生我不會坐，很怕被誤會或讓對方感到不舒服，除非身體有狀況，不然我寧願站著」、「男生真的會怕，尤其那種一看就是漂亮的女生更不能接近」、「我自己是男生都避免跟陌生女生坐一起，如果真的要坐我也會隔一段距離，案例太多，不想被當噁男」。

也有網友認為，只是想不想坐而已，不用想太多，「我覺得就只是大家都不想坐在別人旁邊，都希望中間空一個位子」、「不需想太多，會坐的就會坐，不想坐太擠了就不會坐」、「搭捷運我基本上會拒絕跟別人有機會貼到身體的位子」、「只是單純不習慣旁邊坐不認識的人，加上車程不長站一下就到了」。