獨／網路嗆前藍委媳婦「低級、搶男人」　女網友嘴太毒被起訴

▲費鴻泰媳婦遭標記狂嗆「胖、醜、賤」,女網友狠話全曝光。(圖/PAKUTASO)

記者黃宥寧/台北報導

前國民黨立委費鴻泰的三媳婦,遭陌生女網友在Instagram與臉書持續張貼辱罵、影射出軌等言論,甚至公開她與丈夫合照羞辱,時間長達4個月。三媳婦不堪其擾報警提告,士林地檢署調查認,雙方素未謀面,對方卻以惡意語句長期攻擊,已構成加重誹謗、公然侮辱及恐嚇等罪,依法將許姓女子提起公訴。

許姓女網友自2024年6月起,陸續在Instagram與臉書上透過帳號發布多則具攻擊性的貼文與留言,儘管與費鴻泰三媳婦素無往來,卻長期以極具敵意的語言進行人身攻擊。留言內容包括稱她是「低級東西」、「像喜憨兒和國中生」、「搶朋友的男友」、「會被當垃圾堆遺忘」,還形容她為「不尊重任何女生的村姑」,甚至說她「不像是任何人的女朋友」。部分貼文還直接標記費鴻泰三子的帳號,公開影射其妻出軌、道德敗壞。

警方透過社群平台IP與帳號資料追查,發現雖然註冊電話門號登記為許女祖父名下,實際使用者卻是許女本人。許女到案後矢口否認發文,聲稱帳號是朋友申辦、電話號碼也是朋友擅自填寫,但未交代朋友身分,說詞反覆難以採信。

檢警認為,許女多次發文內容具侮辱性、貶抑人格且有影射威脅,已嚴重侵害受害人名譽與人身安全。其貼文具時空密切關聯,行為集中連續,構成《刑法》第305條恐嚇罪、第309條公然侮辱罪與第310條第2項加重誹謗罪,依法認定為接續犯,並依想像競合犯規定,擇重從一,依恐嚇罪提起公訴。

據了解,費鴻泰三媳婦氣質溫婉,與三子費聿德感情穩定、相當登對,婚後時常在社群平台分享育兒日常,生活低調,鮮少捲入社會紛擾。此次無端遭網女以惡意言論攻擊,她隱忍超過4個月才決定報警提告。

不過,值得一提的是,費鴻泰三子費聿德過去也曾因言論風波遭判刑。他於2021年間在網路群組中辱罵資深藝人呂耀華與顏鳳嬌的女兒為「破麻」、「婊子」,2023年又在Instagram限時動態寫下「BITE ME HOE 美容千金 PLEASE WAIT FOR IT」等語,遭對方提告求償。士林地院審理後,依《刑法》公然侮辱罪判處拘役50日,得易科罰金。