高雄萬豪遭爆「床單沾屎」　酒店致歉：將強化清潔檢核

▲民眾爆料入住高雄萬豪遇床單髒污，酒店致歉並承諾強化檢核。（圖／高雄萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

日前有民眾在網路投訴，入住高雄萬豪酒店時，床單上竟出現排泄物髒污，對此，高雄萬豪酒店發出聲明回應，對於該位客人入住有不愉快的體驗，深表遺憾，未來將再度強化相關清潔檢核與服務應對流程。

日前有民眾在臉書社團投訴高雄萬豪酒店，一家四口訂了兩個晚上的雙房套房，床單上竟有排泄物髒污，在房間未上床就可以聞到異味，打電話叫了兩遍才來更換床單，後來值班經理聞過確認真的有便味，還半夜打電話詢問要不要換房間。民眾也提到，之後飯店完全沒有道歉，直到退房時主動提起，才有位未明確職位的員工來道歉。

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對此，高雄萬豪酒店聲明表示，該房自6月15日後便無安排賓客入住，6月18日、6月20日賓客入住前，兩度進入查房皆無異樣；客服同仁於6月20日晚間8:20接獲來電反映床上有排泄物痕跡，酒店隨即安排房務人員前往了解並協助更換床單。

聲明指出，因房內有明顯排泄物異味，值班經理隨後即主動致電關心，並提出更換房間之協助，但賓客婉拒換房建議；賓客在辦理退房手續時，值班經理當面再次表達關懷，並持續關注賓客感受。

高雄萬豪酒店強調，向來以提供舒適優質環境及賓至如歸的服務為經營理念，對客房清潔流程與服務品質皆有嚴格標準，所有客房均由房務人員依標準流程打掃，並經主管逐間檢查確認後，方可交付使用；對於賓客入住有不愉快的體驗，深表遺憾，未來將再度強化相關清潔檢核與服務應對流程，期以更周全的作業，保障所有賓客安心入住的權益。