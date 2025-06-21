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熱氣球×無人機首度結合！　台南夏至夜空上演超人力霸王光影秀

▲台南市熱氣球派對首次移師市中心舉行，無人機與光雕熱氣球聯演，黃偉哲市長出席熱氣球派對，與親子互動欣賞夜空秀，歡迎全國旅客來台南吃芒果、搭熱氣球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市熱氣球派對首次移師市中心舉行，無人機與光雕熱氣球聯演，黃偉哲市長出席熱氣球派對，與親子互動欣賞夜空秀，歡迎全國旅客來台南吃芒果、搭熱氣球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

夏至夜空最強燈光秀就在台南！由台南市觀光旅遊局主辦的「2025台南熱氣球派對」21日晚於永華市政中心西側廣場與西拉雅廣場盛大展開，首度在市中心舉辦熱氣球繫留活動，結合台灣與日本跨國聯手無人機展演及熱氣球光雕秀，吸引超過6萬名民眾湧入欣賞。

市長黃偉哲下午親自到場與小朋友發糖果互動，晚間則與民同樂，一同見證台南夜空中最夢幻的「空中派對」。

▲台南市熱氣球派對首次移師市中心舉行，無人機與光雕熱氣球聯演，黃偉哲市長出席熱氣球派對，與親子互動欣賞夜空秀，歡迎全國旅客來台南吃芒果、搭熱氣球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，這是熱氣球活動首度選在永華市政中心旁登場，今夜雖已天黑，現場依舊人潮不減，可見市民與遊客對活動的熱情。他也歡迎大家白天到芒果節吃鮮果、晚上看光雕秀、搭熱氣球，在台南度過難忘夏至週末。他強調，台南不僅好玩也好吃，誠摯邀請全國民眾來台南旅遊、感受夏日魅力。

▲台南市熱氣球派對首次移師市中心舉行，無人機與光雕熱氣球聯演，黃偉哲市長出席熱氣球派對，與親子互動欣賞夜空秀，歡迎全國旅客來台南吃芒果、搭熱氣球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南觀旅局表示，本次活動亮點之一為「熱氣球光雕＋無人機展演」雙主秀，不僅是台南首度嘗試，更是台日合作首次將《超人力霸王》搬上台灣夜空。由日本Drone Show Japan公司與台灣希望股份有限公司共同演出，展演圖案結合台南特色，包括「生命之樹」、「白河蓮花」、「魚頭君泡關子嶺」等，搭配奧米加、帝卡等經典角色輪番現身，讓觀眾驚呼連連、拍照不斷。

▲台南市熱氣球派對首次移師市中心舉行，無人機與光雕熱氣球聯演，黃偉哲市長出席熱氣球派對，與親子互動欣賞夜空秀，歡迎全國旅客來台南吃芒果、搭熱氣球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動自21日起至22日止，每日清晨05:30-07:30與下午16:30-18:30辦理熱氣球繫留體驗，開放民眾近距離搭乘與拍照。現場還有闖關活動、3座氣墊設施、50攤以上市集與街頭藝人表演，適合親子全家共遊；完成四項闖關任務者還可獲得市集折價券與扭蛋代幣，扭蛋獎品包含文創好禮、現金券等限量好康，限量每日600份闖關卡，先搶先贏。

▲台南市熱氣球派對首次移師市中心舉行，無人機與光雕熱氣球聯演，黃偉哲市長出席熱氣球派對，與親子互動欣賞夜空秀，歡迎全國旅客來台南吃芒果、搭熱氣球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另憑2025年4至6月於台南住宿2晚以上發票，即享優先購買繫留搭乘券資格，每人限購2張、每日限量20名，讓遊客從空中鳥瞰台南風貌。觀旅局也搭配活動整合超過70家在地旅宿、餐飲及觀光工廠推出專屬優惠，鼓勵民眾漫遊台南、深入體驗城市特色。

▲台南市熱氣球派對首次移師市中心舉行，無人機與光雕熱氣球聯演，黃偉哲市長出席熱氣球派對，與親子互動欣賞夜空秀，歡迎全國旅客來台南吃芒果、搭熱氣球。（圖／記者林東良翻攝，下同）

21日晚出席活動的貴賓雲集，包括Drone Show Japan社長山本雄貴、日本圓谷製作台灣代理商代表、立委陳亭妃、市議員周麗津、沈震東、許至椿、呂啟維、朱正軒等，與在地公協會代表一同共襄盛舉，見證市中心最浪漫的熱氣球燈光饗宴。

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