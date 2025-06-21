日韓商社來台南！　黃偉哲接待力推台南農產打進全球市場

▲台南市政府於走馬瀨農場舉辦農特產採洽會，黃偉哲設宴招待日本與韓國商社代表，推薦台南盛產芒果、鳳梨等在地鮮果，展現拓銷國際誠意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為拓展農特產國際市場、強化與國際通路的連結，台南市政府把握2025年台南國際芒果節舉辦契機，21日特別邀請來自日本與韓國的多家農產與食品商社來訪，實地走訪台南農產基地，並於走馬瀨農場舉辦「台南鮮果及農特產品採洽會」、晚間則於安平區舉辦品果餐會，促進雙邊商機對接與實質合作。

市長黃偉哲表示，南市農業實力雄厚，擁有優質的鮮果與加工品，近年深受日韓市場青睞。此次邀請多家商社親自走訪芒果園、蒸熱檢疫場與食品加工業者，除已洽談多筆潛在訂單，更讓來訪團代表對台南農產品質與生產管理留下深刻印象。他強調，市府將持續扮演行銷推手，為農民創造更大利益，帶領台南農產打開國際新通路。

農業局指出，此次參訪團包含來自南國フルーツ、TOP International、SUNGUN、世琳食品、未來L&F、ESG農業等多家日本與韓國商社高階主管，成員不僅與台南農業、貿易及食品加工業者熱烈互動，也積極詢問價格、運輸、加工規格等細節，對未來合作展現高度意願。

此次商社參訪行程內容豐富，除參與台南國際芒果節、農特產採洽會外，並實地考察聯興智慧芒果園、玉井蒸熱廠、貫金食品、瓜瓜園、鮮饌國際、東晟漁產等業者運作現場，體驗台南農業導入智慧科技的現代化成果，也看見台南青年農民如何透過溫網室栽培、精準灌溉與病蟲害管理，提升品質與良率。

其中芒果產業最受矚目。南瀛農產國際行銷公司表示，該公司每年協助農民出口數千公噸芒果，並辦理蒸熱檢疫流程，銷往日、韓、紐、澳等國。外銷日本與韓國的芒果大多經由南瀛蒸熱場處理，並接受當地檢疫官每年來台監督。本次商社代表也特別對芒果出口流程與品項等表示濃厚興趣。

為推廣農特產加工品，市府農業局也在走馬瀨同步舉辦採洽會，邀請包括台灣黃金蕎麥、芝麻先生、幸福良食、麻豆區農會、北門區農會、玉井之門等農會與品牌參與，業者更自備日文與韓文資料、準備試吃樣品，展現拓銷決心。現場交流氣氛熱烈，不少商社代表也立即洽詢樣品與物流方式，預期可為南市農業出口再添新頁。