美出動「碉堡剋星」轟炸伊朗！　投下6枚鑽地炸彈、30枚巡弋飛彈

▲美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）21日宣布，美軍已對伊朗三處核設施發動攻擊，並罕見動用號稱「碉堡剋星」的GBU-57鑽地炸彈（MOP），每個目標精準投下兩枚炸彈，重創伊朗重要的核濃縮設施。

美媒CBS獨家引述兩名美國國防消息人士說法，這次行動中，美軍動用了最具穿透力的MOP炸彈，每處目標各投下2枚，鎖定伊朗地下核設施的核心區域；其中福爾多設施深埋於超過90公尺深的山體之下，僅有這款超過13噸重的鑽地炸彈能有效摧毀。

此外，美軍還從潛艦上發射了30枚「戰斧」巡弋飛彈（Tomahawk missiles），分別瞄準納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）兩處核設施進行攻擊。

據了解，這次攻擊由B-2隱形轟炸機自密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）起飛，前往太平洋地區執行任務，多架美軍空中加油機也在空中進行支援。行動全程未逗留伊朗領空過久，戰機迅速脫離返航，未造成美方人員損傷。

消息來源也透露，美方21日曾透過外交管道聯繫伊朗，表示這次空襲行動是美國計畫中的全部內容，不包含推翻政權的意圖。

伊朗此前警告，若美國介入以色列行動，將發動報復性攻擊。儘管伊朗外交部長日前才在日內瓦表示願意重啟外交對話，但如今美方選擇先行動，動用最具威力的炸彈，無疑為這場衝突投下震撼彈。