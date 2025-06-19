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暑假旅遊fun！新聞雲APP盛夏回饋　多功能行李箱七好禮連環送

文／App活動小組

為回饋廣大會員支持，ETtoday新聞雲APP今夏「全民搶寶」推出多重好禮活動，精心準備豐富獎項，陪伴民眾度過炎炎暑期。

2025年6月23日起至8月17日止，只需下載並使用新聞雲APP，透過每日閱讀新聞、完成指定任務，即可累積東森幣進行下注參與抽獎。凡下注次數愈多，中獎機會愈高，獎品包括實用行李箱、消暑冰咖啡、超商賣場禮券......等多項超值贈禮，帶給會員更多驚喜回饋。

▲▼活動小組用

▲下載並使用新聞雲APP，參加全民搶寶活動，就有機會下標投注東森幣拿到多功能利百代行李箱。（圖／ETtoday活動小組）

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多功能利百代行李箱 雙週抽獎限量送出

本次活動準備高人氣的利百代多功能行李箱。行李箱結合多項實用設計，包含多段式可調拉桿、隱藏式手機支架、360度靜音輪與止滑鎖裝置，外部更附設摺疊杯架，提升旅途便利性與舒適度。行李箱功能全面、外型簡約，出差旅遊百搭萬用。

本次抽獎將於活動期間內每雙週抽出一名得主，共計送出4個行李箱，今年夏天不論國內國外旅遊讓它成為你的好幫手。

▲▼app活動用

▲利百代 20 吋行李箱擁有多項貼心設計，包括手機支架、杯架、前開收納區與輪子止滑鍵，滿足多元使用需求。（圖／ETtoday活動小組）

▲▼app活動用

▲拉桿配有手機支架，方便隨時追劇、看影片；貼心的杯架設計，咖啡或飲料也能輕鬆放置，旅行更加舒適便利。（圖／ETtoday活動小組）

萊爾富咖啡清涼加碼 父親節抽30名再送咖啡

除行李箱外，活動同步加碼提供萊爾富咖啡多階段贈禮，周周開獎豪送不手軟！另於父親節期間特別舉辦專屬抽獎活動，將從參與用戶中加碼抽出30位幸運會員，贈送咖啡5杯，讓用戶與家人一同共享夏日清涼，度過溫馨佳節。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／記者周姈姈攝）

▲萊爾富咖啡。（圖／資料照）

活動參加方式
Step 1： 下載 ETtoday新聞雲APP
Step 2： 閱讀新聞、完成任務、累積東森幣
Step 3： 依喜好選擇獎品項目並下注，下注越多，中獎機會越高

▲▼APP活動用

活動期間
2025年6月23日00:00 起至 2025年8月17日23:59 止各項獎品將於不同階段陸續上架，詳細獎品清單及上架時間請參考活動頁。邀請ETtoday會員踴躍參與，閱讀新聞同時輕鬆獲得專屬驚喜。

▲▼APP活動用

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